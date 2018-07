Kroatien hat erstmals das Endspiel einer Fußball-WM erreicht. Beim 2:1-Sieg (0:1) gegen England trafen Ivan Perisic (68. Minute) und Mario Mandzukic (109.) für die Kroaten. Die Führung der Three Lions hatte Kieran Trippier erzielt (5.). Im Finale am Sonntag (17 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) geht's nun gegen Frankreich um den Weltmeistertitel.

Schon der erste Torschuss des Spiels fand seinen Weg ins Ziel: Trippier zirkelte einen direkten Freistoß aus knapp 17 Metern in den rechten Winkel. Ein Traumtor der Engländer, das mal wieder nach einer Standardsituation fiel. Neun ihrer zwölf Turniertreffer entstanden auf diese Weise. Nach einer Ecke hätte Harry Maguire dann fast noch das 2:0 geköpft (14.).

Auch in der Folge blieben die Three Lions das gefährlichere Team. Bei einer Doppelchance scheiterte Harry Kane erst am Torhüter, dann am Pfosten. Allerdings soll der Stürmer im Abseits gestanden haben (30.). Jesse Lingard verzog frei aus 16 Metern (36.).

Die Kroaten hielten zwar dagegen, kamen in der ersten Hälfte aber nur selten direkt vors gegnerische Tor. Ashley Young grätschte in höchster Not den Ball vorm einschussbereiten Ante Rebic weg (33.), aber die besten Abschlüsse kamen von außerhalb des Strafraums. In der Nachspielzeit überprüfte der Videoschiedsrichter einen Zweikampf zwischen Dejan Lovren und Harry Maguire, entschied jedoch nicht auf Strafstoß für Kroatien (45.+1).

In der zweiten Hälfte agierten die Three Lions defensiver. Kroatiens Spielmacher Modric und Ivan Rakitic fanden zunächst nur selten freie Räume. Erst in der 65. Minute kam Perisic zum Torschuss, wurde jedoch geblockt. Kurz darauf machte er es besser: Nach einer Flanke von rechts sprang der Ex-Bundesligaspieler artistisch über seinen Gegenspieler hinweg und traf mit der Sohle zum Ausgleich (68.). Nur vier Minuten später hatte er sogar erhöhen können, scheiterte aber aus wenigen Metern am rechten Pfosten.

Beide Teams versuchten nun, den Siegtreffer zu erzielen. England wirkte verunsichert und verlor im Spielaufbau häufig die Bälle. Mario Mandzukic (83.) und Perisic hatten die größten Chancen vor Ende der regulären Spielzeit. In der Verlängerung klärte Vrsaljko auf der Torlinie einen Kopfball von Englands Verteidiger John Stones (99.). Auf der anderen Seite rettete Jordan Pickford gegen Mandzukic (105.+2).

Der Siegtreffer für Kroatien fiel in der 109. Minute. England bekam den Ball nicht weg, Perisic brachte den Ball per Kopf an den Fünfmeterraum, wo Mandzukic ins lange Eck traf - und Kroatien ins Finale schoss. England spielt am Samstag gegen Belgien (16 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) noch um Platz drei.

Kroatien - England 2:1 n. V. (1:1)

0:1 Trippier (5.)

1:1 Perisic (68.)

2:1 Mandzukic

Kroatien: Subasic - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (95. Pivaric)- Rakitic, Brozovic - Rebic (101. Kramaric), Modric (119. Badelj), Perisic - Mandzukic (115. Corluka)

England: Pickford - Maguire, Stones, Walker (112. Vardy) - Trippier, Henderson (97. Dier), Young (90. Rose) - Alli, Lingard - Kane, Sterling (74. Rashford)

Schiedsrichter: Cüneyt Cakir (Türkei)

Ort: Moskau (Luschniki-Stadion)

Zuschauer: 78.011 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Mandzukic, Rebic / Walker