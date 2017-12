WM 2018 Mexiko, Schweden, Südkorea - das sind die DFB-Gegner

Titelverteidiger Deutschland hat bei der Fußball-WM in Russland eine machbare Vorrundengruppe erwischt: Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) trifft bei der Endrunde auf Mexiko, Schweden und Südkorea.

"Das sind sportlich sehr interessante Gegner", sagte Bundestrainer Joachim Löw: "In der Gruppe wollen wir den Grundstein für eine erfolgreiche Titelverteidigung legen. Das ist unser Ziel." Auftaktgegner in der Gruppe F ist am 17. Juni (17 Uhr MESZ) in Moskau Mexiko. Gegen Schweden tritt die Mannschaft am 23. Juni (17 Uhr) in Sotschi an, bevor zum Abschluss am 27. Juni (16 Uhr) in Kasan Südkorea wartet.

Wo liegen die Stärken der Gegner? Auf welchen Spieler sollte man achten? Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen. Außerdem finden Sie in unserem Powerranking Einschätzungen zu allen 32 WM-Teilnehmern.

DPA Chicharito im Zweikampf mit Antonio Rüdiger (Confed Cup 2017)

Mexiko

In der Qualifikation zur WM setzte sich die Auswahl mit sechs Siegen in zehn Partien souverän an die Spitze. Die Gegner hießen allerdings Costa Rica, Panama und Trinidad & Tobago. Mit Carlos Salcedo und Marco Fabían (beide Eintracht Frankfurt) dürften sogar zwei Bundesliga-Spieler im Aufgebot stehen. Rafael Márquez könnte einen Rekord brechen: Der Abwehrstar, der 2009 mit dem FC Barcelona die Champions League gewann, könnte als erst vierter Spieler zum fünften Mal an einer WM teilnehmen.

Der Top-Star: Star des Teams ist Chicharito. Der ehemalige Stürmer von Bayer Leverkusen, Real Madrid und Manchester United spielt derzeit bei West Ham United und kämpft mit seinem Team gegen den Abstieg aus der Premier League. Mit 48 Toren in 97 Partien ist er Rekordtorschütze seines Landes.

Historische Platzierungen: Zweimal richtete Mexiko eine WM aus, 1970 und 1986. Das Team scheiterte jeweils im Viertelfinale, weiter ging es für das Team von Trainer Juan Carlos Osorio noch nie. Zuletzt schied Mexiko sechsmal in Folge im Achtelfinale aus.

Duelle mit Deutschland: Insgesamt trafen Deutschland und Mexiko 13 Mal aufeinander, auch bei Weltmeisterschaften mehrfach. 1978 gewann die DFB-Elf 6:0, acht Jahre später schlug Deutschland Mexiko auf dem Weg ins Endspiel 4:1. 1998 bewahrten Jürgen Klinsmann und Oliver Bierhoff Deutschland mit zwei späten Toren vor dem Achtelfinal-Aus. Den jüngsten Erfolg gegen Mexiko feierte der Weltmeister beim Confed Cup vor fünf Monaten (4:1).

AP Schwedens Emil Forsberg

Schweden

Nach dem Rücktritt von Superstar Zlatan Ibrahimovic waren die Hoffnungen auf eine erfolgreiche WM-Qualifikation gering. In Gruppe A wurde die Auswahl den starken Franzosen und Niederländern zugelost. Doch mit vier Punkten Rückstand landete die schwedische Auswahl auf Rang zwei. In den Playoffs setzte sich Schweden dann sogar noch gegen Italien durch. Der Fußball ist nicht ansehnlich, aber erfolgreich. Deutschland geht als klarer Favorit in die Begegnung mit Schweden, dürfte nach den jüngsten Ergebnissen aber gewarnt sein.

Der Top-Star: Den gibt es nicht. Es sei denn, Ibrahimovic kehrt tatsächlich in die Nationalmannschaft zurück. Der Stürmer, der erst kürzlich sein Comeback bei Manchester United feierte, ist mittlerweile 36 Jahre alt. Wie fit er bei einer möglichen WM sein dürfte, ist ungewiss.

Historische Platzierungen: Der größte Erfolg liegt fast 60 Jahre zurück: 1958 schaffte es Schweden bis ins Endspiel, scheiterte dort aber an einem gewissen Pelé. Zuletzt verpasste die Auswahl gleich zweimal die WM.

Duelle mit Deutschland: 2006 beendete Lukas Podolski die Hoffnungen der Schweden mit einem Doppelpack im Achtelfinale - es war das bisher letzte WM-Duell. Die Bilanz insgesamt spricht für Deutschland: 15 Siege, neun Remis, zwölf Niederlagen. Das spektakulärste Spiel ereignete sich im Oktober 2012: Damals verspielte Deutschland ein 4:0 - Endstand: 4:4.

Getty Images Heung-Min Son

Südkorea

Südkorea ist in dieser Gruppe klarer Außenseiter. Immerhin: Mit Heung-Min Son hat Südkorea den derzeit besten Spieler Asiens im Kader. Kapitän Sung-yong Ki spielt seit sechs Jahren in der Premier League. Dahinter fehlt es aber an Qualität. Das wurde in der WM-Qualifikation deutlich, wo sich die Auswahl ihre fünfte WM-Teilnahme in Folge nur knapp vor Syrien sicherte. Wegen der schwachen Ergebnisse wurde der deutsche Trainer Uli Stielike im Sommer freigestellt.

Der Top-Star: Heung-Min Son (Tottenham Hotspur).

Historische Platzierungen: Der größte Erfolg der südkoreanischen Auswahl ist der vierte Platz bei der WM 2002 im eigenen Land. Eine Ausnahme: Bei insgesamt neun WM-Teilnahmen war sieben Mal in der Vorrunde Schluss. So dürfte es auch bei der WM in Russland kommen.

Duelle mit Deutschland: Deutschlands Halbfinalsieg bei der WM 2002 dürfte vor allem Michael Ballack in Erinnerung geblieben sein. Mit seinem Tor zum 1:0-Siegtreffer schoss er die DFB-Auswahl ins WM-Finale, allerdings holte er sich in diesem Spiel auch eine Gelb-Sperre ab und fehlte im Endspiel. Die Bilanz insgesamt: Drei Spiele, zwei Siege für Deutschland, ein Erfolg für Südkorea (3:1 in einem Freundschaftsspiel 2004).