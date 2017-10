Auch Serbien qualifiziert Island fährt erstmals zu einer WM

Noch nie gab es ein kleineres Land, das sich für eine WM-Endrunde qualifiziert hat: Mit einer Einwohnerzahl von nur 334.000 nimmt Island 2018 an der Weltmeisterschaft teil. Auch Serbien ist in Russland dabei. Irland und Kroatien dürfen in den Playoffs hoffen, Wales und die Ukraine sind ausgeschieden.

Bisher war Trinidad & Tobago (1,3 Millionen Einwohner) das bevölkerungsärmste Land gewesen, das je bei einer WM mitgespielt hat. Jetzt hat Island diesen Rekord deutlich unterboten. In Reykjavik besiegte die Mannschaft von Trainer Heimir Hallgrímsson im letzten Gruppenspiel das Kosovo 2:0. Gylfi Sigurdsson vom FC Everton (40. Minute) und der ebenfalls in der Premier League bei Burnley spielende Jóhann Berg Gudmundsson (68.) trafen für Island.

Looking forward to have Iceland at another major tournament See you in Russia. pic.twitter.com/MIs5jVI5bl — Joe Crann (@YesWeCrann) 9. Oktober 2017

Den zweiten Platz in der Gruppe I sicherte sich Kroatien, das in Kiew beim direkten Konkurrenten Ukraine 2:0 gewann. Der Hoffenheimer Andrej Kramaric erzielte beide Tore für die Kroaten. Die Ukraine hätte mit einem Heimsieg selbst noch die Playoffs erreichen können. In diesen spielt neben Kroatien jetzt auch Irland.

In der Gruppe D gewannen die Iren am letzten Spieltag in Cardiff beim Nachbarn Wales 1:0 und überholten die Waliser damit in der Tabelle. James McClean erzielte in der 57. Minute das Goldene Tor für die Mannschaft von Trainer Martin O'Neill.

AP Serbien Torhüter Vladimir Stojkovic

Erster der Gruppe D wurde Serbien, das sich mit einem 1:0 gegen Georgien in Belgrad die erste Endrundenteilnahme seit 2010 sicherte. Paok-Stürmer Aleksandar Prijovic schoss die Serben mit seinem Tor in der 74. Minute zur Endrunde.