Schweizer Justiz zur WM-Affäre: Ermittlungen gegen Beckenbauer-Vertrauten Radmann

In der Affäre um die Vergabe der Weltmeisterschaft 2006 drohen nicht nur Franz Beckenbauer sowie Horst R. Schmidt, Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach strafrechtliche Konsequenzen. Wie die Schweizer Zeitung "Tagesanzeiger" berichtet, ermittelt die Schweizer Bundesanwaltschaft (BA) auch gegen Beckenbauers Vertrauten Fedor Radmann. So soll das private Anwesen des 71-Jährigen durchsucht worden sein. Was Radmann genau vorgeworfen wird, ist nicht bekannt. Es soll jedoch um Zahlungen der Fifa in Höhe von 5,4 Millionen Franken an Beckenbauer gehen, bei denen Radmann zwischengeschaltet war.

Die BA ermittelt gegen Beckenbauer, Schmidt, Zwanziger und Niersbach - die Mitglieder des WM-Organisationskomitees - wegen des Verdachts des Betrugs, der ungetreuen Geschäftsbesorgung, der Geldwäsche sowie der Veruntreuung. Grund für die Ermittlungen sind eine Reihe dubioser Zahlungsströme über zehn Millionen Schweizer Franken, die 2002 begonnen. Der SPIEGEL hatte sie im vergangenen Jahr aufgedeckt und nun auch über die Ermittlungen in der Schweiz berichtet.

Im Rahmen der Ermittlungen sind an acht Orten in Österreich und der Schweiz gleichzeitig Hausdurchsuchungen oder "begleitete Editionen" durchgeführt worden. Letzteres ist eine "softere Form" der Hausdurchsuchung, bei der die betroffene Person laut Schweizer Behörde "eingeladen" wird, "die sicherzustellenden Dokumente und Daten herauszugeben".

Währenddessen ist eine für Freitagabend in Zürich geplante Weinprobe mit Franz Beckenbauer verschoben worden. Bei der abgesagten Veranstaltung mit dem Titel "Des Kaisers Weine" sollte Beckenbauer, der Haupteigentümer eines Weingutes in Südafrika ist, aus seinem Leben als Fußballer und Winzer erzählen. Ob die Absage im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen den 70-Jährigen steht, sagte der Veranstalter nicht. Beckenbauers Management war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Lesen Sie auch:

Was ist Geldwäsche, was ist Untreue? Die Erklärung