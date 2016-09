WM-Affäre Zwanziger verklagt Hessen

Der frühere DFB-Präsident Theo Zwanziger verklagt das Land Hessen wegen des Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Frankfurt. "Ich kann bestätigen, dass die Anklage eingereicht ist", sagte der 71-Jährige am Mittwoch und bestätigte damit einen Bericht der "Bild"-Zeitung.

Zwanziger fühlt sich im Zuge der Affäre um die Fußballweltmeisterschaft 2006 zu Unrecht dem Verdacht der Steuerhinterziehung ausgesetzt und fordert 25.000 Euro Schmerzensgeld. Zudem will er 25.000 Euro Schadensersatz für Anwalts- und Gutachterkosten.

Zwanziger wollte sich nicht ausführlich äußern und verwies auf seinen Anwalt Hans-Jörg Metz. Dieser sagte der "Bild"-Zeitung: "Mein Mandant hat keine Steuererklärung unterschrieben und zu keinem Zeitpunkt irgendeinen Einfluss auf die Formulierung genommen."

Auch Ermittlungen gegen Beckenbauer

Im Zusammenhang mit der Affäre um das WM-Sommermärchen 2006 ermittelt die Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen Zwanziger, seinen Nachfolger als DFB-Präsident, Wolfgang Niersbach, und den früheren Generalsekretär Horst R. Schmidt wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung.

Dabei geht es um eine bis heute ungeklärte Zahlung in Höhe von 6,7 Millionen Euro. Diese hatte der frühere Adidas-Chef Louis-Dreyfus zunächst im Auftrag der deutschen WM-Macher an den Weltverband Fifa geleistet, das Geld wurde dann kurz vor der WM falsch deklariert an den Franzosen zurückgezahlt.

Auch die Schweizer Bundesanwaltschaft ermittelt unter anderem gegen Zwanziger, Niersbach und den damaligen OK-Chef Franz Beckenbauer. Die Behörde hatte kürzlich mitgeteilt, dass sie ein Strafverfahren "insbesondere wegen des Verdachts des Betrugs, der ungetreuen Geschäftsbesorgung, der Geldwäscherei sowie der Veruntreuung" eröffnet habe.