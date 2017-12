Rang 5: Südkorea:

Mit Heung-Min Son hat Südkorea den wohl besten Spieler Asiens im Kader. Allerdings fehlt es dahinter an Qualität. Das wurde in der Qualifikation deutlich, wo sich die Auswahl ihre fünfte WM-Teilnahme in Folge nur knapp vor Syrien sicherte. Was die Vorbereitung erschwert, ist das Fragezeichen auf der Trainerposition. Nach der Freistellung von Uli Stielike im Sommer hat Südkorea noch keine optimale Lösung gefunden. Der aktuelle Coach, Tae-Yong Shin, ist in seinen drei Spielen noch sieglos.