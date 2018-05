Joachim Löw hat seinen erweiterten Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland bekannt gegeben. Der Bundestrainer teilte in Dortmund mit, Manuel Neuer werde dem vorläufigen Aufgebot angehören. Diese Entscheidung war mit Spannung erwartet worden, da Neuer seit seiner Verletzung im September keine Partie mehr bestreiten konnte. Hier sind alle vorläufig nominierten Spieler im Überblick:

Für den angeschlagenen Abwehrchef Jérôme Boateng steht Löw der Leverkusener Jonathan Tah als Ersatz bereit. Auch Marco Reus bekommt eine Chance, sich für den endgültigen 23-Mann-Kader zu empfehlen, den Löw bis 4. Juni bei Weltverband Fifa melden muss. Nicht dabei ist der Torschütze zum WM-Sieg 2014: Mario Götze fehlt, der BVB-Profi spielte eine schwache Saison. Auch André Schürrle gehört dem Aufgebot nicht an.

Weil Neuer nach seinem Fußbruch im September noch immer auf sein Comeback wartet, nimmt Löw mit dessen Stellvertreter Marc-André ter Stegen, Bernd Leno und Kevin Trapp gleich vier Torhüter mit ins Trainingslager nach Südtirol (23. Mai bis 7. Juni).

Zur Torhüterfrage sagte Löw, man wolle sich "selbst ein Bild machen" zum Fitnesszustand von Manuel Neuer. "Die Verletzung ist vollständig verheilt". Aber auch: "Ohne Spielpraxis" gehe es nicht. Neuer könnte sich diese bei den internen Testspielen gegen die U20 holen. Vor der WM stehen zudem noch zwei Länderspiele gegen Österreich in Klagenfurt (2. Juni) und Saudi-Arabien in Leverkusen (8. Juni) an.

REUTERS Nils Petersen

Petersen, mit 15 Treffern bester deutscher Torschütze in der abgelaufenen Bundesliga-Saison, steht für Sandro Wagner im vorläufigen WM-Kader. Wagner habe "einen sehr guten Charakter", sagte Löw, aber das und die acht Rückrunden-Tore für den FC Bayern reichten wohl nicht: "Es war aber keine Entscheidung gegen Sandro."

Auch Mario Gomez wurde nominiert. Ungeachtet der Debatte um die Fotos mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gehören Mesut Özil und Ilkay Gündogan wie erwartet zum DFB-Team.

Am 17. Juni startet die deutsche Mannschaft ins WM-Turnier. Auftaktgegner in der Gruppe F ist Mexiko, danach warten Schweden (23. Juni) und Südkorea (27. Juni).