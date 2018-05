+++ Liveticker WM-Kader-Bekanntgabe +++ DFB verlängert Vertrag mit Löw bis 2022

"Eine Mannschaft mit vielen jungen Spielern" will Löw in der Zukunft formen. Wäre ganz gut, wenn jemand mal offen sagen würde: "Darauf habe ich eigentlich keine Lust mehr. Ich schleppe den alten Kader noch bis Katar durch."

"Große Verantwortung", "eine hohe Verpflichtung", "noch besser sein" - Löw weiß genau, ws man dann sagen muss.

Jetzt, da muss ich mich kurz im Stuhl aufrichten, wird es substanziell. Die Vertragsverlängerung mit Löw. Es gibt Kinder in Deutschland, die haben keine anderen Großeltern kennengelernt als solche, die nur Joachim Löw als Bundestrainer erlebt haben.

Überraschend ist das nicht. Löw redete immer mal wieder davon, dass ihn ein Vereinsteam reizen würde. Aber mal ehrlich: Das Leben als Budnestrainer gefällt ihm einfach am besten.

Jetzt ist immerhin schon der Bundestrainer da. "Anfangen will ich aber mit Reinhard Grindel", sagt Köttker. Der DFB-Präsident deutet an, dass Löw "noch mindestens eine WM" beim DFB bleiben soll. Will heißen: Löw bis mindestens 2022 im Amt. "Wir haben gar nicht lange gebraucht." Löw und das gesamte Traierteam bekommt neue Verträge bis 2022. Bierhoff sogar bis 2024.

Jetzt aber kommt der Bundestrainer auf die Bühne. "Hallo Jogi". "Joachim" nennt den Mann hier niemand. Wenn ich das mit 58 Jahren auch von mir sagen kann, habe ich das Leben durchgespielt.

Bierhoff kündigt eine "kleine Kampagne" über Social Media an. Es ist nicht alles gut im Netz.

Jetzt wird es sogar dem live übertragenden Sender Sky Sport News zu bunt. Die schalten zurück ins Studio, wo kein Geringerer als der Kollege Uli Köhler zur Analyse gebeten wird. Auf DFB-TV sehen wir währenddessen die nächste Imagekampagne. "Ein bisschen dieses Wir-Gefühl wecken", so Oliver Bierhoff.

"Fans ist für uns ein wichtiges Thema", sagt Köttker. Es folgt ein Video, das zeigt, was der Verband darunter versteht. Der Fanclub Nationalmannschaft.

Wenn man den DFB-Präsidenten so reden hört über Völkerfreundschaft und Integration, erwächst dem IOC-Boss Thomas Bach ein gefährlicher Konkurrent im Rennen um den Friedensnobelpreis.

Grindel erzählt jetzt vom Krieg. Beziehungsweise von seinen Erlebnissen in Wolgograd aus der Vorwoche. Die WM ist im Juni - in dem Monat, in dem das Deutsche Reich 1941 die Sowjetunion im Weltkrieg überfiel. Auch das wird während des Turniers sicher noch einmal zum Thema werden.

Ein Millionenpublikum möchte gerade eigentlich wissen, wer im deutschen WM-Kader steht. Stattdessen erfahren sie, Peter und ich, wie der DFB sein sogenanntes gesellschaftliches Engagement wahr nimmt. "Brücken bauen zu den Menschen", fasst Reinhard Grindel es zusammen.

Generalsekretär Curtius muss heute nicht über verschwundene Dateien beim DFB reden. Das ist doch auch mal entspannend. Es ist die erste WM für ihn in dieser Funktion. Vor vier Jahren hieß das Führungsduo noch Niersbach/Sandrock. Seitdem ist einiges passiert.

Inzwischen stellt der DFB seine eigene Organisationsfähigkeit vor. Ich will das mal so zusammenfassen: 30 Minuten lang erzählen Männer in Anzügen, wie gut der DFB seine Arbeit macht. Vor einer Wand mit allen Sponsoren des Verbands. What's not to love?

Laut Bierhoff läuft alles nach Plan mit dem DFB-Quartier. Nicht einmal die Handwerker müssen dieses Mal herausgewohnt werden.

Köttker lenkt um: "Läuft alles nach Plan?"

Bierhoff bleibt dabei, dass die Erdogan-Aktion "den beiden nicht ganz klar war". Das macht die Sache nicht besser.

Jetzt kommt das Thema Erdogan auf den Tisch. "Menschen können Fehler machen. Beide haben das eingesehen. Unsere Richtschnur bleoibt Integration." Der Katholikentag ist noch nicht lange vorbei.

Grindel holt weit aus, dann fällt ihm noch ein: "Im Grunde geht es doch um Fußball." Daran kann noch mal erinnert werden.

Auf der Bühne erscheinen Grindel, sein Generalsekretär Friedrich Curtius und Manager Oliver Bierhoff. Jetzt wirds also staatsmännisch.

"Der Countdown läuft. Ein bisschen müssen wir uns noch gedulden." Ralf Köttker kann Spannung.

So, der Bundestrainer und der DFB-Präsident sind da. Kann also, eingrechnet der üblichen DFB-Verspätung, starten. DFB-Mediendirektor Ralf Köttker gibt den Showmaster.

Gut, so bestens informierte Kollegen zu haben. Jens Weinreich weiß schon wieder alles.

Noch ein interessantes Detail zur Özil/Gündogan-Geschichte, bevor es hier mit der Nominierung losgeht. Emre Can, Nationalspieler in Diensten des FC Liverpool, soll die Einladung zu der Erdogan-Veranstaltung abgelehnt haben, schreibt die WELT.

Zum Thema Prognosen nur ein Link. Nils Petersen habe ich in einem Text im März keine echte Chance eingeräumt. Es war klar, dass er dann aufgeboten werden würde.

Noch eine Viertelstunde, dann wird der Direktor des Fußballmuseums mit seiner Begrüßung die Veranstaltung eröffnen. Der Mann heißt Manuel Neukirchner und ist damit rein vom Namen schon ziemlich nah dran an der nach Özil/Gündogan zuletzt am heftigsten diskutierten Personalie. Schließlich ist Manuel Neuer seit nunmehr neun Monaten verletzt, die Zeit, ob der Stammkeeper fit wird, wird langsam eng.

Tatsächlich gab es auch Forderungen, Özil und Gündogan mit einer Nicht-Nominierung zu strafen. Das wäre allerdings eine sportpolitische Sensation. Das kann man wohl ausschließen. Und selbst wenn mir zuweilen nachgesagt wird, dass meine Prognosen sich gerne ins Gegenteil verkehren - das wird nicht passieren. .

Das ist also die Perspektive, aus der Sandro Wagner sich die WM anschauen kann, wenn man den Vorabmeldungen glauben kann. Schon recht bitter für den Bayernstürmer, der nach seinem Wechsel aus Hoffenheim in München schnell angekommen schien. Foto:dpa

Von Cem Özdemir bis Wolfgang Bosbach reicht das Portfolio derjenigen aus der Politik, die Özil und Gündogan scharf kritisiert haben. Heute ist auch DFB-Boss Reinhard Grindel in Dortmund dabei. Er wird nicht umhin kommen, auch dazu noch ein, zwei Sätze zu sagen.

Dem Bundestrainer wäre es wahrscheinlich ganz lieb, wenn sich die Öffentlichkeit heute rein auf sportliche Personalien konzentriert. Zuletzt gab es etliche Nebengeräusche - vor allem der gemeinsame Fototermin von Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Präsidenren Erdogan hat die Nominierung gestern komplett überlagert. Beide Nationalspieler haben für ihre Aktion heftige Kritik geerntet. Das Wort Dummheit ist da noch eine der gnädigen Formulierungen gewesen. Zumindest Gündogan scheint das auch recht schnell gemerkt zu haben, anders ist seine gestern Abend nachgeschobene Erklärung kaum zu deuten. Dass jetzt wieder viele aufs Trittbrett aufspringen, die die Integration von Nationalspielern mit nichtdeustchen Wurzeln in Frage stellen, ist der zusätzliche Kollateralschaden dieser Angelegenheit.

Die BILD hatte den Verzicht auf Wagner zuerst gemeldet, der "Kicker" vermeldet die Petersen-Personalie. Warten wir mal ab.

Wie üblich bei solchen Anlässen gibt es immer auch das eine oder andere Medium vornehmlich aus einem bestimmten Medienhaus, das im Vorfeld bereits schon etwas erfahren jhaben will. So vermeldet die WELT, dass Bayernstürmer Sandro Wagner nicht im Aufgebot stehen soll. Was die Frage Mario Gomez oder Sandro Wagner relativ schnell beantworten würde. Stattdessen wird der Name Nils Petersen gehandelt.

Hallo und guten Tag, heute beginnt also die Fußball-WM. Beziehungsweise das Vorspiel. Joachim Löw benennt seine 26 oder 27 Spieler zum vorläufigen WM-Kader, und wir werden die Veranstaltung im Dortmunder Fußballmuseum live begleiten. Mein Name ist Peter Ahrens, und ich werde gemeinsam mit meinem Kollegen Daniel Raecke die Nominierung hier verfolgen.