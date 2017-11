WM-Lostöpfe komplett DFB-Team droht Vorrunde mit Spanien oder England

Peru hat sich als 32. und letzte Nation die WM-Teilnahme gesichert. Damit stehen nun auch die Lostöpfe für die WM-Auslosung am 1. Dezember in Moskau fest. Der Weltverband Fifa veröffentlichte die Einteilung für die Zeremonie im Moskauer Kreml. Weltmeister Deutschland wird im ersten Topf sein und kann somit in der Gruppenphase nicht auf andere Titelkandidaten wie Brasilien, Argentinien oder Frankreich treffen.

Ein Vorrunden-Duell mit Spanien oder England, die in Topf zwei sind, ist hingegen möglich. Die 32 Teams wurden gemäß ihren Weltranglistenplatzierungen vom Oktober den vier Töpfen zugeteilt.

Allerdings: Eine wirkliche Hammergruppe droht dem DFB-Team trotzdem nicht. Sollte es etwa Spanien zugelost bekommen, könnte es nicht gleichzeitig auch Dänemark, Schweden oder Island erwischen, die Top-Teams aus dem dritten Lostopf. Denn: In der Vorrunde können maximal zwei Teams aus Europa in einer Gruppe aufeinandertreffen. Aus den anderen Konföderationen können die jeweiligen Teams nicht in eine Gruppe gelost werden.

Hier sind die Lostöpfe im Überblick:

Topf 1: Russland (Gastgeber), Deutschland (Weltranglistenplatz 1), Brasilien (2), Portugal (3), Argentinien (4), Belgien (5), Polen (6), Frankreich (7)

Topf 2: Spanien (8), Peru (10), Schweiz (11), England (12), Kolumbien (13), Mexiko (16), Uruguay (17), Kroatien (18)

Topf 3: Dänemark (19), Island (21), Costa Rica (22), Schweden (25), Tunesien (28), Ägypten (30), Senegal (32), Iran (34)

Topf 4: Serbien (38), Nigeria (41), Australien (43), Japan (44), Marokko (48), Panama (49), Südkorea (62), Saudi-Arabien (63)