WM-Playoffs Kroatien und Schweiz auf Kurs

Michael Skibbes Traum von der Rückkehr auf die WM-Bühne ist fast geplatzt. Der frühere Bundestrainer unterlag mit Griechenland in Kroatien 1:4. Die Schweiz geht nach dem 1:0-Sieg in Belfast ebenfalls als Favorit in das Playoff-Rückspiel am Sonntag.

Kroatien - Griechenland 4:1 (3:1)

Per Elfmeter traf Real Madrids Luka Modric zur frühen Führung (13.) für Kroatien. Griechenlands Torwart Orestis Karnezis hatte zuvor den Ball vertändelt und anschließend Gäste-Stürmer Nikola Kalanic gefoult. Fiorentina-Stürmer Kalinic selbst erhöhte auf 2:0 (19.), nach dem Anschlusstreffer von Dortmunds Sokratis (30.) sorgten der Ex-Schalker Ivan Perisic (33.) und Hoffenheims Andrej Kramaric (49.) für klare Verhältnisse.

Aus Angst vor Ausschreitungen waren bei der Partie keine Auswärtsfan zugelassen. Auch die Kroaten müssen beim Rückspiel am Sonntag auf Anhang verzichten. 2011 hatte es in der EM-Qualifikation Krawalle gegeben, daher entschieden sich die Verbände für verschärfte Sicherheitsmaßnahmen.

Nordirland - Schweiz 0:1 (0:0)

In Belfast war die Schweiz schon vor der Pause die bessere Mannschaft, zeigte sich weitgehend unbeeindruckt von der hitzigen Atmosphäre. Der ehemaliger Gladbacher Granit Xhaka und der Ex-Frankfurter Haris Seferovic vergaben jedoch beste Chancen für die Gäste, die sich zuletzt dreimal in Serie die WM-Teilnahme gesichert hatten.

Wenige Sekunden nach Wiederanpfiff verfehlte auch ein Schuss des Ex-Münchners Xherdan Shaqiri (46.) das Ziel um Zentimeter. Erst ein umstrittener Elfmeter brachte die Führung durch den Ex-Wolfsburger Ricardo Rodríguez (58.). Nordirlands Corry Evans bekam einen Schuss von Shaqiri aus kurzer Distanz an den angelegten Oberarm, der Verteidiger wendete sich bei dem Schuss sogar noch ab.