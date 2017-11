WM-Playoffs Italien und der Schweden-Fluch

Schweden - Italien

Eine Weltmeisterschaft ohne den viermaligen Titelträger Italien? Für viele Fans kaum vorstellbar. 2018 könnte die Squadra Azzurra zum zweiten Mal nach 1958 wieder ein WM-Turnier verpassen. In zwei Playoffspielen muss sich das Team um Welttorhüter Gianluigi Buffon gegen Schweden durchsetzen. Ein schlechtes Vorzeichen? Das Turnier 1958, bei dem Italien gefehlt hatte, fand in Schweden statt. Und die letzte EM, die Italien verpasst hatte, wurde 1992 - na klar, in Schweden ausgetragen.

"Ich habe niemals daran gedacht, nicht zur WM zu fahren. Italien hat uns niemals im Stich gelassen, und wir werden Italien nicht im Stich lassen", sagte der italienische Trainer Giampiero Ventura vor dem Hinspiel am Freitag (20.45 Uhr) im schwedischen Solna. Das Rückspiel findet am Montag in Mailand (20.45 Uhr) statt.

Italiens Hoffnungen ruhen auf Lazio Roms Torjäger Ciro Immobile. Der ehemalige Bundesligaprofi von Borussia Dortmund ist in der Serie A derzeit unverzichtbar. "Bei Lazio erlebt er eine Saison an der Grenze des Ungeheuerlichen: 18 Tore in 15 Spielen", schrieb die "Gazzetta dello Sport". Ventura setze darauf, dass "wuchtige Tore des 27-jährigen Stieres" schnell für klare Verhältnisse sorgen. "Ich stehe dem Coach und der Squadra voll zur Verfügung", sagte Immobile selbst. "Ich werde alles geben, es ist die wichtigste Herausforderung meiner Karriere."

Neben den Italienern und den Schweden, die letztmals 2006 beim Turnier in Deutschland teilnahmen, spielen zehn weitere Teams in fünf Playoffpartien um die WM-Teilnahme. Das sind die Duelle:

WM-Playoffs 2018 Donnerstag, 20.45 Uhr: Nordirland - Schweiz (Belfast) Sonntag, 20.45 Uhr: Schweiz - Nordirland (Basel) Donnerstag, 20.45 Uhr: Kroatien - Griechenland (Zagreb) Sonntag, 20.45 Uhr: Griechenland - Kroatien (Piräus) Freitag, 20.45 Uhr: Schweden - Italien (Solna) Montag, 20.45 Uhr: Italien - Schweden (Mailand) Freitag, 23 Uhr: Honduras - Australien (San Pedro Sula) Mittwoch, 10 Uhr: Australien - Honduras (Sydney) Samstag, 4.15 Uhr: Neuseeland - Peru (Wellington) Donnerstag, 3.15 Uhr: Peru - Neuseeland (Lima) Samstag, 20.45 Uhr: Dänemark - Irland (Kopenhagen) Dienstag, 20.45 Uhr: Irland - Dänemark (Dublin)

Kroatien - Griechenland

Auch Trainer Michael Skibbe hat noch Chancen auf die Endrunde. Auf dem Weg nach Russland (14. Juni bis 15. Juli) muss sich der deutsche Coach mit der griechischen Nationalelf gegen Kroatien durchsetzen. In der Qualifikationsgruppe H wurde Griechenland Zweiter hinter Belgien.

In der Weltrangliste liegt Kroatien mit seinem Starspieler Luka Modric von Real Madrid auf Platz 18, Griechenland mit den Bundesliga-Profis Sokratis von Borussia Dortmund und HSV-Profi Kyriakos Papadopoulos auf Rang 47. "Für uns sind diese Playoffs eine Herausforderung", sagte Skibbe vor dem Hinspiel in Zagreb. Qualifizieren will sich Skibbe mit einem System, das dem von Otto Rehhagel beim Europameistertitel der Griechen 2004 ähnelt: Die Defensive ist der Schlüssel zum Erfolg. In der Qualifikation kassierte die Auswahl nur sechs Gegentore.

Nordirland - Schweiz

Um einen weiteren europäischen WM-Startplatz streiten Nordirland und die Schweiz, das auf die vierte WM-Teilnahme in Serie hofft. 2014 in Brasilien erreichten die Schweizer das Achtelfinale. Nationaltrainer Vladimir Petkovic fürchtet vor dem Hinspiel am Donnerstag im Windsor Park von Belfast besonders die Mentalität der Nordiren und ihrer Fans, die zuletzt bei der EM in Frankreich Aufmerksamkeit erregt hatten. Dort erreichte das Team das Achtelfinale. "Das Publikum kann 20 bis 30 Prozent ausmachen", sagte Petkovic. Würden sich die Nordiren durchsetzen, wäre es ihre erste WM-Teilnahme seit Mexiko 1986.

Neben den Paarungen in Europa - die durch das Duell am Samstag zwischen Dänemark und Irland komplettiert werden - stehen in den Playoffs zwei interkontinentale Duelle zwischen Neuseeland und Peru sowie Honduras und Australien an. Dazu werden noch drei Starter aus Afrika gesucht. Sicher dabei sein wird der Sieger aus dem Gruppenduell Elfenbeinküste gegen Marokko. Gute Chancen auf die zwei weiteren Startplätze haben Senegal und Tunesien.