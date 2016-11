WM-Qualifikation - eine Zwischenbilanz Messi muss zittern

In Europa kämpfen insgesamt 54 Teams um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Aber nur die Tabellenersten der neun Gruppen sind direkt qualifiziert, die acht besten Zweitplatzierten können es über die Playoffs schaffen. So scheidet also selbst ein Team auf Rang zwei aus. Das macht den Modus spannend, schon kleine Fehler können das Aus bedeuten. Hier geht es zum Überblick über alle Gruppen.

Gruppe A

Wer ist der Favorit und wie ist er gestartet?

Der Top-Kandidat für die direkte Qualifikation ist Frankreich. Und bisher wurde das Team von Trainer Didier Déschamps seiner Rolle gerecht: Die Franzosen liegen mit sieben Punkten auf Rang eins, auch wenn es zum Auftakt ein enttäuschendes 0:0 gegen Weißrussland gab. Am Freitag (20.45 Uhr, alle Spiele im Liveticker bei SPIEGEL ONLINE) kommt es zum Top-Spiel gegen Schweden.

Gibt es eine positive Überraschung?

Dass Schweden nach drei Spielen punktgleich mit Frankreich ist, darf durchaus als Überraschung gewertet werden. Den Abgang von Superstar Zlatan Ibrahimovic scheint das Team vorerst verkraftet zu haben. Gegen die Niederlande gab es ein Remis. Die Partie gegen Frankreich wird jedoch ein ganz neuer Gradmesser.

Gibt es eine Enttäuschung?

Nach dem Verpassen der EM in Frankreich droht die Niederlande nun auch vor dem nächsten Großevent zu scheitern: Vier Punkte nach drei Spielen bedeuten nur Rang drei. Gegen die großen Konkurrenten Frankreich und Schweden holte das Team von Trainer Danny Blind nur einen Punkt. Gegen Luxemburg muss am Sonntag (18 Uhr) ein Sieg her.

Das macht die Gruppe besonders

Wenn Bulgarien spielt, ist Unterhaltung garantiert. In drei Spielen fielen in Spielen mit Beteiligung dieses Teams fielen bereits 15 Treffer (5:10 Tore). Bei keiner Nation wurden mehr Tore erzielt, nur Gibraltar kommt auf den gleichen Wert (1:14).

Gruppe B

Wer ist der Favorit und wie ist er gestartet?

Portugal ist Favorit auf Platz eins, musste aber schon eine Niederlage hinnehmen. Der Europameister unterlag zum Auftakt der Schweiz. Mit sechs Punkten, Rang zwei und 12:2 Toren sind die Portugiesen aber weiter nah dran an Platz eins.

Gibt es eine positive Überraschung?

Die Schweiz steht ohne Punktverlust an der Tabellenspitze. Gerade durch den Sieg gegen Portugal hat der EM-Achtelfinalist durchaus die Möglichkeit, sich direkt zu qualifizieren.

Gibt es eine Enttäuschung?

Zumindest eine kleine. Bei der EM wusste Ungarn durchaus zu überzeugen. Der Start in die WM-Quali verlief eher mäßig. Das Team des deutschen Trainers Bernd Storck hat nur vier Punkte, unter anderem durch ein Remis gegen die Färöer-Inseln.

Das macht die Gruppe besonders

Portugal stellt mit Cristiano Ronaldo einen der zwei bisher besten Torschützen der aktuellen Qualifikation. Genau wie Robert Lewandowski erzielte der 31-Jährige in den ersten drei Spielen fünf Treffer.

Getty Images Cristiano Ronaldo (l.)

Gruppe C

Wer ist der Favorit und wie ist er gestartet?

Deutschland hat einen perfekten Start gezeigt: Der Weltmeister steht mit neun Punkten und ohne Gegentor an der Tabellenspitze. Das sollte sich auch nach dem Spiel in San Marino am Freitag (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) nicht ändern.

Gibt es eine positive Überraschung?

Nach drei Partien ist Aserbaidschan Zweiter - und das ohne Gegentreffer. Die Nation war noch nie bei einem großen Turnier dabei und spielt sich aktuell minimalistisch durch die WM-Qualifikation: Es gab zwei 1:0-Siege (gegen San Marino und Norwegen) und ein 0:0 (Tschechien).

Gibt es eine Enttäuschung?

Natürlich ist Tschechien nicht mehr die große Fußballnation, die das Land mal war. Drei sieg- und torlose Spiele zum Auftakt (gegen Nordirland, Deutschland und Aserbaidschan) sind dennoch enttäuschend.

Das macht die Gruppe besonders

Insgesamt fielen bisher erst 19 Treffer in neun Spielen, weniger als in allen anderen Gruppen. Das liegt auch an den guten Defensiven. In keiner anderen Gruppe haben gleich zwei Teams noch kein Gegentor kassiert (Deutschland und Aserbaidschan).

