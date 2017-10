WM-Qualifikation Salah beschert Ägypten dritte WM-Teilnahme

Ägypten hat sich bereits vor dem letzten Spieltag der WM-Qualifikation den Gruppensieg in der afrikanischen Gruppe E gesichert. Durch einen 2:1-Heimerfolg in Borg El Arab gegen die Demokratische Republik Kongo ist das Team nicht mehr zu überholen. Der ärgste Verfolger Ghana hatte am Vortag in einem umstrittenen Spiel gegen Uganda nur ein 0:0 geholt.

Die Entscheidung für Ägypten fiel sehr spät: Mohamed Salah vom FC Liverpool, der schon das 1:0 (63. Minute) erzielt hatte, sicherte mit einem Elfmetertreffer in der Nachspielzeit (90.+5) den Sieg. Arnold Bouka Moutou hatte für Kongo in der 87. Minute ausgeglichen.

Für Ägypten wird es die dritte Teilnahme an einer Weltmeisterschaft. Zuletzt konnte sich das Team für die Endrunde in Italien 1990 qualifizieren. Afrika hat fünf feste Startplätze bei der WM 2018 in Russland. Vor Ägypten hatte bereits Nigeria mit Trainer Gernot Rohr das Ticket gelöst.