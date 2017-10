WM-Qualifikation in Südamerika Argentinien (diesmal wirklich) vor dem Aus 

Die Krise hält schon länger an, und zuletzt hieß es immer öfter: Argentinien droht die WM 2018 zu verpassen. Doch hat daran ernsthaft wer geglaubt? Nun könnte es wirklich so kommen. Nach einem 0:0 gegen den direkten Konkurrenten Peru steht der Vizeweltmeister von 2014 vor den Qualifikations-Aus.

Als derzeit Sechster wären Argentinien und Lionel Messi aktuell nicht dabei und würden damit erstmals seit knapp 50 Jahren wieder eine Endrunde verpassen. Am Dienstag spielt die Albiceleste von Nationaltrainer Jorge Sampaoli am letzten Spieltag in Ecuador und muss gewinnen, um den fünften Platz noch aus eigener Kraft erreichen zu können. Dieser Platz berechtigt zur Teilnahme an den Playoffs gegen den Ozeanien-Vertreter Neuseeland.

Die ersten Vier qualifizieren sich direkt. Sicher bei der WM ist bisher nur Brasilien (38 Punkte). Dahinter liegen Uruguay (28), Chile (26), Kolumbien (26) Peru (25, 26:25 Tore) und als Sechster Argentinien (25, 16:15 Tore). Zudem hat Paraguay (24 Punkte) durch ein 2:1 in Kolumbien als Siebter plötzlich wieder WM-Chancen.

Da am letzten Spieltag Argentiniens direkten Konkurrenten Peru und Kolumbien gegeneinander spielen, könnte der Mannschaft um Superstar Messi auch ein Unentschieden reichen - doch dann dürfte Paraguay nicht gegen den Tabellenletzten Venezuela gewinnen. Vor dem letzten Spieltag gibt es noch weitere Rechenspiele, in einem könnte Argentinien sogar sein letztes Spiel verlieren. Dann müsste Paraguay ebenfalls verlieren und Peru mit mindestens zwei Toren Unterschied gegen Kolumbien unterliegen.

Peru kann sich erstmals seit 1982 wieder für eine WM qualifizieren. Zudem zog Chile mit Arturo Vidal von Bayern München durch ein 2:1 gegen Ecuador an Argentinien vorbei, den Siegtreffer zum 2:1 erzielte Alexis Sánchez vom FC Arsenal in der 85. Minute. Brasilien mit Neymar spielte in 3600 Meter Höhe in La Paz 0:0 gegen Bolivien. Uruguay kam ebenfalls nicht über ein torloses Remis in Venezuela hinaus.