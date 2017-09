WM-Qualifikation Argentinien zittert, Wood rettet die USA

Südamerika (Conmebol)

Hinter der bereits für die WM 2018 in Russland qualifizierten Mannschaft aus Brasilien geht es zwei Spieltage vor Abschluss der Südamerika-Qualifikation weiterhin sehr eng zu. Den Tabellenzweiten Uruguay und Chile auf Platz sechs trennen nur vier Punkte. Confed-Cup-Teilnehmer Chile und der zweifache Weltmeister Argentinien auf Rang fünf müssen die beiden abschließenden Spiele gewinnen, um sicher bei der WM dabei zu sein. Nur die ersten vier Teams qualifizieren sich sicher für Russland.

Argentinien - Venezuela 1:1 (0:0)

Die Mannschaft von Superstar Lionel Messi musste im Heimspiel gegen den Tabellenletzten die nächste Enttäuschung verkraften. Nach dem 0:0 gegen Uruguay reichte es in Buenos Aires erneut nicht für einen Sieg, die Albicelste verharrt auf dem fünften Rang, der immerhin noch die Hintertür über die Playoffs gegen Neuseeland bietet. Am 5. Oktober trifft Argentinien am vorletzten Spieltag auf den Tabellenvierten Peru, fünf Tage später geht es gegen Ecuador.

Venezuela ging durch Jhon Murillo in der 49. Minute in Führung, der Ausgleich fiel durch ein Eigentor von Rolf Feltscher (54. Minute).

Bolivien - Chile 1:0 (0:0)

Noch schlechter ist die Ausgangslage für Südamerika-Meister Chile. Vier Tage nach der 0:3-Heimniederlage gegen Paraguay verlor das Team des Münchners Arturo Vidal beim Vorletzten Bolivien. Im Estadio Hernando Siles in La Paz, das rund 3600 Meter über dem Meeresspiegel liegt und dessen dünne Höhenluft vielen Auswärtsmannschaften Probleme bereitet, erzielte Juan Arce (58.) per Strafstoß das Tor des Tages. Der ehemalige Hamburger Marcelo Diaz hatte zuvor den Ball an die Hand bekommen.

Das Restprogramm spricht auch nur bedingt für Chile. Das Heimspiel gegen Ecuador ist eine Pflichtaufgabe, aber dann geht es zum Abschluss der Qualifikation auswärts gegen Tabellenführer Brasilien.

Die weiteren Ergebnisse:

Kolumbien - Brasilien 1:1 (0:1)

Paraguay - Uruguay 1:2 (0:0)

Ecuador - Peru 1:2 (0:0)

Nord- und Mittelamerika (Confacaf)

Honduras - USA 1:1 (1:0)

Bobby Wood vom Hamburger SV hat die USA vor der nächsten Blamage bewahrt und seiner Mannschaft mit dem Ausgleichstreffer (85.) immerhin den vierten Gruppenplatz vor Honduras gesichert. Allerdings konnte Panama an den US-Amerikanern vorbeiziehen, nun drohen Playoff-Spiele gegen die fünftbeste asiatische Mannschaft.

Honduras ging durch ein Tor des Mittelfeldspielers Romell Quioto, der in der nordamerikanischen MLS für Houston Dynamo spielt, in Führung (28.) aus. Bei den USA stand der Dortmunder Christian Pulisic in der Startelf, doch erst der für Dalington Nagbe eingewechselte Wood rettete mit einem Schuss aus kurzer Distanz den schmeichelhaften Punktgewinn. In den verbleibenden beiden Partien spielt die USA noch gegen Panama und den Tabellenletzten aus Trinidad und kann das Ticket nach Russland noch aus eigener Kraft lösen.

Die weiteren Ergebnisse:

Costa Rica - Mexiko 1:1 (0:1)

Panama - Trinidad and Tobago 3:0 (1:0)