WM-Qualifikation Brasilien an der Spitze, Argentinien nur Fünfter

Bangen in Argentinien, Jubel in Brasilien: Für die beiden großen südamerikanischen Fußballnationen läuft die Qualifikation für die Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland höchst unterschiedlich. Während Argentinien ohne seinen verletzten Superstar Lionel Messi 0:1 gegen Paraguay verlor, holte Brasilien den vierten Sieg im vierten Spiel unter dem neuen Trainer Tite.

Dank des 2:0-Erfolgs gegen Venezuela übernahm Brasilien die Tabellenführung. Die nun 21 Punkte aufweisende Seleção spielte ohne den gelbgesperrten Superstar Neymar und profitierte von der Punkteteilung des bisherigen Spitzenreiters Uruguay (20 Punkte) beim 2:2 (1:1) in Kolumbien, das als Tabellenvierter (17) als letztes Team direkt für die WM qualifiziert wäre. Ecuador (17) wahrte mit einem 2:2 (0:2) in Bolivien Platz drei.

Argentinien ist mit 16 Punkten derzeit nur Fünfter, allerdings stehen noch acht Partien aus. Der aktuelle Rang würde nur für die Teilnahme an den Playoffs berechtigen, in denen es gegen den Ozeanienmeister ginge. Zudem wird das Team von Paraguay (15 Punkte) und Chile (14) bedrängt. Der amtierende Copa-América-Champion Chile siegte dank Doppeltorschütze Arturo Vidal von Bayern München 2:1 (1:0) gegen den Drittletzten Peru (8).

Ohne den verletzten Weltfußballer Messi verlor Argentinien erstmals in der WM-Geschichte ein zweites Heimspiel innerhalb einer WM-Qualifikationsphase. Derlis González (18.) traf für Paraguay. Dagegen scheiterte Topstürmer Sergio Agüero nur 30 Sekunden nach Wiederanpfiff per Handelfmeter an Gästeschlussmann Justo Villar. Brasiliens Sieg leitete Jungstar Gabriel Jesus (8. Minute) mit seinem vierten Tor im vierten Einsatz ein. Willian erhöhte kurz nach der Pause (53.) auf 2:0.

Die von Jürgen Klinsmann trainierte Nationalmannschaft der USA kam trotz eines Tors von Bayern-Spieler Julian Green (27. Minute) im Test gegen Neuseeland nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Nach einer Ecke hatte Monty Patterson in der 72. Minute ausgleichen können. Klinsmann hatte sein Team im Vergleich zum 2:0 am Samstag auf Kuba auf sechs Positionen verändert.