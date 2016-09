WM-Qualifikation Neymar schießt Brasilien zum Sieg

Superstar Neymar hat Brasilien in der WM-Qualifikation zum Sieg gegen Kolumbien geführt. Der Angreifer vom spanischen Meister FC Barcelona erzielte am Dienstag (Ortszeit) den Treffer zum 2:1 (1:1)-Erfolg gegen Kolumbien.

In Manaus brachte João Miranda Brasilien schon in der zweiten Minute in Führung, Marquinhos erzielte mit einem Eigentor den zwischenzeitlichen Ausgleich. Doch mit seinem Treffer in der 74. Minute sorgte Neymar für den Sieg der Brasilianer, die damit in der Tabelle punktgleich mit Argentinien auf Platz zwei hinter Uruguay liegen.

Argentinien kam ohne den geschonten Lionel Messi in Venezuela nur zu einem 2:2 (0:1). Unter dem neuen Trainer Edgardo Bauza geriet das Team durch Treffer von Juanpi (35. Minute) und Josef Martínez (53.) 0:2 in Rückstand, doch Lucas Pratto (58.) und Nicolás Otamendi (83.) glichen noch aus.

In Montevideo kam Spitzenreiter Uruguay zu einem ungefährdeten 4:0 (3:0)-Sieg gegen Paraguay. Edinson Cavani (18., 54.), Luis Suárez (45.+1) per Elfmeter und Cristian Rodríguez (42.) schossen den Erfolg heraus. Chile und Bolivien trennten sich 0:0, Peru besiegte Ecuador 2:1 (1:1).

Europameister Portugal ist mit einer Niederlage in die WM-Qualifikation gestartet. 58 Tage nach dem EM-Finale unterlagen die Portugiesen in Basel der Schweiz 0:2 (0:2). Portugal musste ohne den verletzten Superstar Cristiano Ronaldo und Bayern-Zugang Renato Sanches auskommen. Für die Treffer sorgten zwei Bundesligaprofis: Der Schalker Breel Embolo köpfte das 1:0 (23.), Leverkusens Admir Mehmedi ließ das 2:0 folgen (30.). In der 90. Minute sah Granit Xhaka Gelb-Rot.

Portugals EM-Endspielgegner Frankreich kam nicht über ein 0:0 in Weißrussland hinaus und vergab wertvolle Punkte im Kampf um die direkte Qualifikation in der Gruppe A. Die Franzosen dominierten die Begegnung im weißrussischen Baryssau, ohne das Tor der Gastgeber ernsthaft in Gefahr zu bringen.

In der Gruppe A spielten Schweden und die Niederlande beim 1:1 (1:0) ebenfalls remis. Im ersten Pflichtspiel nach dem Nationalelf-Rücktritt von Zlatan Ibrahimovic schoss der frühere HSV-Profi Marcus Berg die Schweden 1:0 in Führung (43.). Wesley Sneijder traf zum verdienten 1:1 für Oranje (67.). Tabellenführer der Gruppe A ist Bulgarien, das nur mit viel Mühe 4:3 (1:0) gegen Luxemburg gewann.

Belgien kam in der Gruppe H auf Zypern zu einem ungefährdeten 3:0 (1:0)-Erfolg. Romelu Lukaku (13./61.) vom FC Everton traf doppelt. Den dritten Treffer steuerte Yannick Ferreira-Carrasco (81.) bei. Bosnien-Herzegowina bezwang Estland in derselben Gruppe 5:0 (2:0) und Gibraltar unterlag Griechenland 1:4 (1:4). Bosnien-Herzegowina und Griechenland führen die Tabelle mit jeweils drei Punkten an. Das EM-Überraschungsteam Ungarn mit seinem deutschen Trainer-Duo Bernd Storck und Andreas Möller kam auf den Färöern nicht über ein 0:0 hinaus.

Die USA haben mit dem 4:0 (1:0)-Erfolg über Trinidad und Tobago den nächsten Schritt auf dem Weg zur WM geschafft. Ab Herbst kämpft das Team von Jürgen Klinsmann im Hexagonal, der Sechser-Endrunde des amerikanischen Concacaf-Verbandes, um eines der WM-Tickets.

Am Dienstag (Ortszeit) sorgte US-Top-Talent Christian Pulisic von Borussia Dortmund bereits mit dem Anpfiff in Jacksonville für einen Rekord. Mit 17 Jahren und 353 Tagen ist Pulisic der jüngste US-Profi, der in einem WM-Qualifikationsspiel in der Startelf stand. Während der 90 Minuten überzeugte der Offensivspieler mit zwei Torbeteiligungen. Pech hatte er, als sein Schuss in der 31. Minute sowohl den linken als auch den rechten Pfosten berührte und wieder ins Feld sprang. Die Tore erzielten Sacha Kljestan, Jozy Altidore (59., 63.) sowie der 21 Jahre alte Paul Arriola (71.).