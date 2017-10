WM-Qualifikation Chile durch eigenen Protest bestraft

Chiles Fußball-Nationalmannschaft, WM-Achtelfinalist 2014 und amtierender Copa-América-Sieger, wird die Weltmeisterschaft 2018 in Russland verpassen. Durch die abschließende 0:3-Niederlage in Brasilien rutschte Chile in der Südamerika-Qualifikation auf den sechsten Platz ab - doch auch ein selbstverschuldetes Urteil vor dem Internationalen Sportgerichtshof (Cas) hat "La Roja" um die WM gebracht.

Chiles Verband ANFP hatte im vergangenen Jahr gegen das 0:0 gegen Bolivien beim Weltverband Fifa Einspruch eingelegt, weil Bolivien den gebürtigen Paraguayer Nelson Cabrera eingesetzt hatte. Der Abwehrspieler war nach seinem Nationenwechsel laut Fifa-Statuten noch nicht spielberechtigt. Der Fall landete letztlich vor dem Cas, der das Spiel dann auch 3:0 für Chile wertete und dem Team somit zwei Punkte mehr zusprach.

Zum Verhängnis wurde Chile, dass der Cas Peru im gleichen Urteil nachträglich auch drei Punkte zusprach. Cabrera hatte wenige Tage zuvor auch bei Boliviens 2:0-Sieg gegen Peru mitgespielt, das Ergebnis wurde ebenfalls gegen Bolivien gewertet. Nur deshalb hat Peru nun wie Chile insgesamt 26 Punkte, steht wegen des besseren Torverhältnisses aber auf Rang fünf und könnte noch den Umweg über die Playoffs gegen Ozeaniensieger Neuseeland nach Russland nehmen.

Ohne das Cas-Urteil hätte Chile einen Zähler mehr als Peru und die Chance, sich noch über die Hintertür für die WM zu qualifizieren.