WM-Qualifikation Dänische Gala gegen Polen

Gruppe C

REUTERS Steven Davis und Josh Magennis (v.r.)

San Marino - Nordirland 0:3 (0:0)

Der Auftritt der Nordiren in Seravalle verkam zur Geduldsprobe. Gegen San Marino rannte der Tabellenzweite der Gruppe C mehr als eine Stunde lang erfolglos an, ehe Joshua Magennis (70.+ 75. Minute) und Steven Davis (78.) die Briten mit drei Treffern innerhalb von acht Minuten erlösten.

Mit nunmehr 16 Punkten bleibt Nordirland das einzige Team, das Deutschland rechnerisch noch den Gruppensieg streitig machen könnte.

Norwegen - Aserbaidschan 2:0 (1:0)

Die Hoffnung lebt. Dank des Erfolgs gegen Aserbaidschan hat Norwegen zumindest rechnerisch weiterhin Chancen auf die Teilnahme an der WM-Endrunde 2018. Joshua King brachte die Gastgeber vom Elfmeterpunkt auf die Siegerstraße (32.), ehe Rashad Sadygov nach dem Seitenwechsel per Eigentor auf 2:0 erhöhte (59.).

Gruppe E

DPA Robert Lewandowski (r.)

Dänemark - Polen 4:0 (2:0)

Faustdicke Überraschung in Kopenhagen: Tabellenführer Polen, vor der Partie noch ungeschlagen, unterlag Dänemark klar mit 4:0. Thomas Delaney von Werder Bremen besorgte das 1:0 (15.), Andreas Cornelius legte noch vor dem Pausenpfiff nach (42.). In Durchgang zwei schraubten Nicolai Jorgensen und Christian Eriksen das Ergebnis weiter in die Höhe (59.). Kaum weniger als die Niederlage dürft die Polen der Ausfall von Lukas Piszczek schmerzen, der verletzt ausgewechselt werden musste.

Rumänien - Armenien 1:0 (0:0)

Dank des Neu-Mainzers Alexandru Maxim feierten die Rumänen einen Last-Minute-Sieg gegen Armenien. Durch den Erfolg in Bukarest konnten die Gastgeber die Armenier auf drei Punkte distanzieren, verharren mit neun Zählern allerdings weiterhin auf Tabellenplatz vier.

Kasachstan - Montenegro 0:3 (0:1)

Souveräner Pflichterfolg für Montenegro: Auf dem Kunstrasenplatz der Astana Arena besorgte Marco Vesovic (31.) mit einem schönen Chipball die Führung, in Durchgang zwei legten Fatos Beciraj (53.) und Marko Simic (63.) nach. Damit liegen die Montenegriner mit 16 Zählern punktgleich mit Polen und Dänemark auf Rang zwei.

Gruppe F

REUTERS Harry Kane

Malta - England 0:4 (0:0)

In Gruppe F bleibt Tabellenführer England weiterhin ungeschlagen. Gegen Fußballzwerg Malta erzielte Harry Kane kurz nach der Halbzeitpause die 1:0-Führung (53.), ehe Ryan Bertrand (86.), Danny Welbeck (90.+1) und erneut Kane (90.+2) in den Schlussminuten das Endergebnis herstellten.

Slowakei - Slowenien 1:0 (0:0)

Sieg im Sechs-Punkte-Spiel: Dank des späten Treffers von Adam Nemec (81.) hat sich die Slowakei im Duell mit Slowenien durchgesetzt. Die Slowaken bleiben damit auf dem zweiten Tabellenplatz und bauen ihren Vorsprung auf den direkten Konkurrenten auf vier Punkte aus.

Litauen - Schottland 0:3 (0:2)

Souverän haben sich die Schotten in Vilnius drei Punkte gesichert und wahren damit ihre Chance auf die WM-Qualifikation. Stuart Armstrong (25.) und 2:0 Andrew Robertson (30.) sorgten mit einem frühen Doppelschlag für die Vorentscheidung, James McArthur erhöhte in der Schlussphase auf 3:0 (72.). Durch den Sieg hat Schottland nur noch einen Zähler Rückstand auf Playoff-Rang zwei.