WM-Qualifikation Schürrle führt Deutschland zum Sieg gegen Aserbaidschan

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat auch ihr fünftes Spiel in der WM-Qualifikation gewonnen. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw besiegte Aserbaidschan in Baku 4:1 (3:1). André Schürrle führte die DFB-Elf mit zwei Toren (19. Minute, 81.) und einer Torvorlage auf Thomas Müller (36.) zum Sieg. Außerdem traf Mario Gomez (45.). Dimtrij Nasarow von Erzgebirge Aue hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt (31.). Es war das erste Gegentor für die DFB-Elf seit dem EM-Halbfinale gegen Frankreich im Juli. 678 Minuten war Deutschland danach ohne Gegentor geblieben.

Mesut Özil hatte sich nach Rückenbeschwerden zuletzt erholt, saß gegen Aserbaidschan zunächst aber auf der Bank. Thomas Müller rückte dafür ins Zentrum, Schürrle spielte über rechts. Erstmals seit Oktober 2015 stand der Dortmunder in der DFB-Startelf. Im Tor bekam Bernd Leno den Vorzug vor Marc-André ter Stegen. Manuel Neuer fehlte weiterhin wegen Wadenproblemen.

Aserbaidschan begann mutig, aber die erste klare Torchance der Partie brachte die deutsche Führung: Julian Draxler spielte auf Jonas Hector, dieser brachte den Ball von links in die Mitte, wo Schürrle einschob (19.). Kurz darauf verhinderte Aserbaidschans Torwart Kamran Agajew gegen Joshua Kimmich das 0:2 (22.). Ein Fehler von Hector leitete den Ausgleich ein: Sein schlimmer Fehlpass landete bei Afran Ismajlow, der am Strafraum Nasarow bediente und der Angreifer traf mit der Innenseite in die rechte Ecke (31.).

Nur wenig später lag Deutschland wieder vorn, Müller umkurvte Agajew und schob ein(36.). Kurz vor dem Pausenpfiff legte Gomez nach: Der Stürmer hatte für den VfL Wolfsburg zuletzt in drei Spielen in Folge getroffen, nun köpfte er nach einer Flanke von Kimmich das 3:1 (45.).

Ein abgefälschter Schuss von Schürrle war die erste gefährliche Szene der zweiten Hälfte, aber der Ball ging knapp neben das Tor (56.). Nach einer Stunde kam Özil aufs Feld und ersetze Gomez. Viel mehr Offensivaktionen gab es aber auch dann nicht. Einen Schuss aus spitzem Winkel von Sami Khedira klärte Agajew problemlos. Letztlich war es wieder Schürrle, der für den Schlusspunkt sorgte, nach ähnlichem Schema wie beim 1:0: Toni Kroos spielte auf Hector, der passte in die Mitte und Schürrle traf aus etwa elf Metern zum Endstand (81.).

Aserbaidschan - Deutschland 1:4 (1:3)

0:1 Schürrle (19.)

1:1 Nasarow (31.)

1:2 Müller (36.)

1:3 Gomez (45.)

1:4 Schürrle (81.)

Aserbaidschan: Agajew - Pashajew, Hüsejnow, Sadigow, Mirsabekow - Garajew, Amirgulijew - Ismajlow, Javid Hüsejnow, Nasarow- Schejdajew (67. Yilmaz)

Deutschland: Leno - Kimmich, Höwedes, Hummels, Hector - Khedira, Kroos - Schürrle, Müller, Draxler (Sané)- Gomez (61. Özil)

Schiedsrichter: Daniele Orsato (Italien)

Gelbe Karten: Khedira, Höwedes

Zuschauer: 30.000