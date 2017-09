WM-Qualifikation DFB-Team lässt Norwegen keine Chance

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat auch Norwegen besiegt und steht dicht vor der direkten Qualifikation zur WM in Russland. Beim 6:0 (4:0)-Erfolg in Stuttgart trafen Timo Werner (21. und 40. Minute) sowie Mesut Özil (10.), Julian Draxler (17.), Leon Goretzka (50.) und Mario Gomez (80.) für die DFB-Auswahl. Perfekt ist die Qualifikation allerdings noch nicht, weil der Gruppenzweite Nordirland sein Heimspiel gegen Tschechien ebenfalls gewann. Beim kommenden direkten Duell in Nordirland reicht der DFB-Elf aber schon ein Unentschieden, um sicher bei der WM dabei zu sein.

Im Vergleich zum glücklichen 2:1-Sieg in Tschechien hatte Bundestrainer Joachim Löw sein Team auf drei Positionen umgestellt. Sebastian Rudy, Antonio Rüdiger und Julian Draxler rückten für Lars Stindl, Julian Brandt und Matthias Ginter in die Startelf. Die deutsche Mannschaft hatte leichtes Spiel, weil Gegner Norwegen nicht am Spielgeschehen teilnahm. Das Team von Trainer Lars Lagerbäck zog sich tief in die eigene Hälfe zurück, schaffte es aber nicht, Druck auf die Gegenspieler zu erzeugen oder in die Zweikämpfe zu kommen.

Mesut Özil stand bei seinem Führungstreffer ebenso frei wie Timo Werner beim 3:0. Julian Draxler hatte beim zweiten deutschen Treffer zwar drei Gegenspieler in seiner Nähe, konnte sich aber trotzdem ungestört um die eigene Achse drehen und einschieben. Allerdings stand Timo Werner beim Anspiel zuvor im Abseits - der Treffer hätte nicht zählen dürfen.

Mit einem sehenswerten Kopfball aus zehn Metern erzielte der starke Werner vor der Pause seinen zweiten Treffer. Eine halbe Stunde vor dem Ende wurde der Stürmer unter Applaus der Zuschauer für Mario Gomez ausgewechselt, der sich in der Schlussphase ebenfalls noch in die Torschützenliste eintragen konnte.

Deutschland - Norwegen 6:0 (4:0)

1:0 Özil (10.)

2:0 Draxler (17.)

3:0 Werner (21.)

4:0 Werner (40.)

5:0 Goretzka (50.)

6:0 Gomez (79.)

Deutschland: ter Stegen - Kimmich, Rüdiger, Hummels, Hector - Rudy (61. Khedira), Kroos - Müller (46. Goretzka), Özil, Draxler - Werner (66. Gomez)

Norwegen: Jarstein - Elabdellaoui, Nordtveit, Skjelvik, Aleesami, - Elyounoussi (58. Svensson), Berge (46. Valsvik), Selnaes (75. Linnes), Möller Daehli - King, Berget

Schiedsrichter: Mazeika (Litauen)

Zuschauer: 53.814

Gelbe Karten: - / Selnaes, Linnes