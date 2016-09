WM-Qualifikation: DFB-Team gewinnt mühelos gegen Norwegen

Der Weltmeister ist erfolgreich in die WM-Qualifikation gestartet. Am ersten Quali-Spieltag für das Turnier in Russland 2018 gewann Deutschland in Norwegen 3:0 (2:0). Thomas Müller hat nach seiner torlosen Europameisterschaft in Frankreich das Torschießen wiederentdeckt: Der 26-Jährige erzielte in Oslo einen Doppelpack (15. Minute, 60.), sein Teamkollege von Bayern München, Joshua Kimmich, schoss das zwischenzeitliche 2:0 (45.).

Bundestrainer Joachim Löw verzichtete auf Überraschungen. In der Startelf standen elf EM-Fahrer. Angeführt wurde das Team vom neuen Kapitän Manuel Neuer, der die Nachfolge von Bastian Schweinsteiger antrat. Am Mittwoch hatte der Profi von Manchester United seine Karriere in der Nationalmannschaft beim Testspiel gegen Finnland beendet.

Einen neuen Mannschaftsführer gefunden, eine andere Position blieb hingegen vakant: das Sturmzentrum. Gegen Norwegen sollte Mario Götze als Spitze für Gefahr sorgen - er tat sich schwer. Die erste Chance für das DFB-Team hatte mit Benedikt Höwedes ein Verteidiger, dessen Abschluss aus 15 Metern Schlussmann Rune Jarstein abwehrte (10.). Mehr Glück hatte fünf Minuten später Müller. Der Bayern-Stürmer traf im Gewühl zum 1:0. Für ihn war es das erste Länderspiel-Tor in einem Pflichtspiel seit Oktober 2015.

Danach blieb Deutschland weiter drückend überlegen: Viel Ballbesitz, gelungene Kombinationen und einige weitere Torchancen, das deutsche Spiel ließ sich gut ansehen. Norwegen war dagegen überfordert und auf Fehler des Gegners angewiesen, wenn es denn mal gefährlich werden sollte. So auch in der 24. Minute, als Kimmich den Ball unglücklich auf Joshua King weiterleitete und der Schuss des Angreifers nur knapp über das Tor flog. Der Profi von AFC Bournemouth war noch einer der Auffälligeren bei Norwegen.

Müller und Kimmich: Bayrische Koproduktion sorgt für das 2:0

Auffällig beim deutschen Team war vor allem die rechte Seite, auf der Kimmich und Müller für gute Aktionen sorgten. Beinahe folgerichtig gelang den beiden Münchnern dann im Zusammenspiel auch das 2:0. Kurz vor der Pause schloss Kimmich einen Spielzug über Mesut Özil und Müller aus 15 Metern erfolgreich ab (45.). Jarstein hatte beim harten Schuss des Bayern-Profis keine Chance. Für den 21-Jährigen war es der erste Länderspiel-Treffer.

Zu Beginn der zweiten Hälfte spielte Norwegen kurz etwas mutiger und Deutschland tat nicht mehr als nötig. Das reichte aber auch schon, um zur Entscheidung zu kommen. Nach Flanke von Sami Khedria traf der ungedeckte Müller per Kopf zum 3:0 (60.). Fünf Minuten später hatte Götze seine beste Szene, als er nach einem Solo seinen ersten Torschuss abgab. Mehr brachte der Neu-Dortmunder nicht zustande, er wurde in der 73. Minute gegen Olympia-Teilnehmer Julian Brandt ausgetauscht.

Und der konnte direkt mit einem platzierten Fernschuss (78.) und einer Möglichkeit aus spitzem Winkel (83.) auf sich aufmerksam machen - Jarstein verhinderte jedoch einen weiteren Gegentreffer.

Der nächste Spieltag der Qualifikation steht im Oktober an. Dann trifft die DFB-Mannschaft auf Tschechien (8. Oktober, 20.45 Uhr) und Nordirland (11. Oktober, 20.45 Uhr, beide Partien im High-Liveticker von SPIEGEL ONLINE).

Norwegen - Deutschland 0:3 (0:2)

0:1 Müller (15.)

0:2 Kimmich (45.)

0:3 Müller (60.)

Norwegen: Jarstein - Svensson, Hovland, Nordtveit, Aleesami - Tettey, Henriksen (61. Selnaes), Johansen (67. Jenssen), Berisha, Diomande - King (72. Sörloth)

Deutschland: Neuer - Kimmich, Hummels, Höwedes, Hector - Kroos, Khedira (84. Weigl) - Müller, Özil, Draxler (85. Meyer) - Götze (73. Brandt)

Schiedsrichter: William Collum (Schottland)

Zuschauer: 26.793

Gelbe Karten: Johansen, King - Khedira