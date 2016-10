WM-Qualifikation gegen Tschechien Müller schießt Deutschland zum Sieg

Deutschland hat auch das zweite Qualifikationsspiel auf dem Weg zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland gewonnen. Das DFB-Team setzte sich in Hamburg 3:0 (1:0) gegen Tschechien durch. Thomas Müller (13., 65. Minute) und Toni Kroos (49.) erzielten die Treffer.

"Wir hatten das Spiel über die gesamte Zeit fest im Griff. In der Spielauflösung waren wir sehr gut", sagte Bundestrainer Joachim Löw nach der Partie. "Wir hätten noch mehr Tore erzielen können, aber insgesamt haben wir ein sehr konzentriertes Spiel abgeliefert", sagte Müller.

In der Gruppe C bleibt Deutschland Tabellenführer vor dem Überraschungszweiten Aserbaidschan, der zuvor gegen Norwegen gewonnen hatte. Am Dienstag trifft das deutsche Team auf Nordirland.

Gegen Tschechien war Deutschland von Beginn an die überlegene Mannschaft. Die Gäste versuchten sich möglichst nicht in die eigene Abwehr drängen zu lassen, schafften es dabei aber nicht, genügend Druck auf den deutschen Spielaufbau auszuüben. Mehrere klare Torchancen für das Team von Bundestrainer Joachim Löw waren die Folge.

Gleich der erste durchschlagskräftige Angriff brachte die Führung: Mesut Özil bediente den in die Tiefe startenden Mario Götze, der quer in den Strafraum passte, wo der mitgelaufene Özil auf den freistehenden Müller weiterleitete. Müllers präziser Abschluss landete im linken unteren Eck - 1:0 für Deutschland.

Götze scheitert frei vor Torwart Vaclik

Julian Draxler nach einem Weltklassepass von Jérôme Boateng und Ablage von Götze (23.), Müller (25., 38.) und Joshua Kimmich (44.) vergaben weitere Gelegenheiten für den Favoriten. Die beste Chance aufs 2:0 hatte der auffällige Götze, der nach einem Doppelpass mit Müller frei vor dem Tor auftauchte, dort jedoch, verunsichert vom herauseilenden Torwart Tomas Vaclik, den Ball nicht richtig traf (31.).

Dass das Thema Chancenverwertung, mit dem das DFB-Team zuletzt zu kämpfen hatte, nach der Partie gegen Tschechien nicht weiter diskutiert werden dürfte, dafür sorgte die Mannschaft nach der Pause. Erst sorgte Kroos mit einer trockenen Direktabnahme nach Vorarbeit von Kimmich für das 2:0. Dann legte Müller nach der Vorlage von Jonas Hector nach. Beide Treffer waren sehenswert über die Flügel herauskombiniert worden.

Und Tschechien? Blieb völlig harmlos. Den einzigen Schuss aufs Tor brachte das Team von Trainer Karel Jarolim nach 63 Minuten zustande, als Borek Dockal an einer starken Parade von Manuel Neuer scheiterte. Dem Tor näher blieb das deutsche Team, doch Özil (58.), der eingewechselte Benedikt Höwedes (80.) und Kimmich (83.) verpassten den möglichen vierten Treffer.

Deutschland - Tschechien 3:0 (1:0)

1:0 Müller (13.)

2:0 Kroos (49.)

3:0 Müller (65.)

Deutschland: Neuer - Kimmich, Boateng, Hummels, Hector (ab 68. Höwedes) - Kroos (ab 76. Gündogan), Khedira - Müller, Özil, Draxler (ab 80. Brandt) - Götze Trainer: Löw

Tschechien: Vaclik, Kaderabek, Sivok, Suchy, Novak - Horava, Pavelka (ab 63. Droppa) - Petrzela (ab 69. Skalak), Krejci - Dockal, Vydra (ab 76. Kadlec) Trainer: Jarolim

Schiedsrichter: Hategan (Rumänien)

Zuschauer: 51.299 (ausverkauft)

Gelbe Karten: - Kaderabek, Pavelka