Klarer Sieg gegen San Marino Gnabry gelingt Dreierpack bei Länderspiel-Debüt

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in der WM-Qualifikation gegen San Marino einen ungefährdeten Sieg eingefahren. Gegen den 201. der Fifa-Weltrangliste gewann der Weltmeister 8:0 (3:0). Sami Khedira (7. Minute), Serge Gnabry (9./58./76.) und Jonas Hector (31./65.), Kevin Volland (85.) sowie ein Eigentor von Mattia Stefanelli schossen den klaren Sieg heraus.

Bundestrainer Joachim Löw, der seinen Vertrag kürzlich bis 2020 verlängert hatte, setzte in der Startformation auf die zwei Debütanten Benjamin Henrichs und Gnabry. Im Tor ersetzte Marc-André ter Stegen den erkrankten Manuel Neuer. Joshua Kimmich rückte für den angeschlagenen Jérôme Boateng in die Innenverteidigung.

Von Beginn an wurde die DFB-Elf ihrem Anspruch gerecht: Nach sieben Minuten bediente Ilkay Gündogan den eingelaufenen Khedira mit einem schönen Pass, der Mittelfeldspieler von Juventus Turin umkurvte Torhüter Aldo Simoncini und schob zur Führung ein. San Marinos Schlussmann, der schon vor zehn Jahren beim 0:13 im Tor stand, musste wenige Sekunden später den zweiten Treffer hinnehmen. Gnabry erzielte nach einem missglückten Klärungsversucht im ersten Spiel direkt seinen ersten Treffer für Deutschland (9.).

Anschließend flachte die Begegnung etwas ab. Erst in der 31. Minute erhöhte die DFB-Elf auf 3:0. Nach einer Kombination von Gündogan und Mario Götze vollendete Hector in Mittelstürmer-Manier aus zwölf Metern (31.). Der Gegner stand mit zehn Feldspielern am eigenen Strafraum und strahlte nur einmal nach einem Eckball ein wenig Gefahr aus (21.).

Kurz nach Wiederbeginn hatte Henrichs die erste Gelegenheit. Doch der 19-jährige Neuling von Bayer Leverkusen setzte einen Schuss aus 16 Metern nur wenige Zentimeter am Tor vorbei (47.). Es dauerte weitere zehn Minuten, bis Deutschland wieder gefährlich wurde. So war es erneut der agile Gnabry, der eine Kimmich-Flanke aus dem Halbfeld per Direktabnahme verwertete (58.).

Auch Hector erzielte einen Doppelpack. Der Kölner traf aus kurzer Distanz nach einem erneuten Pass von Götze (65.). Max Meyer scheiterte wenige Sekunden nach seiner Einwechslung am Pfosten (72.). Besser machte es dann Gnabry, der eine Flanke von Thomas Müller per Volley im Tor unterbrachte (76.). Mattia Stefanelli (82. Eigentor) und Volland (85.) sorgten für den Endstand.

Deutschland steht nach dem Sieg gegen San Marino mit zwölf Punkten aus vier Spielen weiter an der Tabellenspitze der Gruppe C. Dank der gleichzeitigen Niederlage Aserbaidschans konnte die DFB-Elf ihren Vorsprung sogar ausbauen.

San Marino - Deutschland 0:8 (0:3)

0:1 Khedira (7.)

0:2 Gnabry (9.)

0:3 Hector (31.)

0:4 Gnabry (58.)

0:5 Hector (65.)

0:6 Gnabry (76.)

0:7 Eigentor Stefanelli (82.)

0:8 Volland (85.)

Deutschland: Ter Stegen - Hector, Hummels, Kimmich, Henrichs - Khedira (77. Goretzka), Gündogan - Müller, Götze (71. Meyer), Gnabry - Gomez (71. Volland)

San Marino: A. Simoncini - Berardi, F. Vitaioli, D. Simoncini, Cesarini, Palazzi - Zafferani, Gasperoni, Tosi (58. Domeniconi), M. Vitaioli - Stefanelli

Schiedsrichter: Artyom Kuchin (Kasachstan)

Zuschauer: 3851

Gelbe Karten: M. Vitaioli