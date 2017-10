DFB-Sieg gegen Aserbaidschan Im Mai kommt das böse Erwachen

Ein lockerer Sieg über Aserbaidschan, den 92. der Fifa-Weltrangliste, zum in der WM-Qualifikation unwichtigsten Zeitpunkt, da sich die DFB-Elf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft schon vorher gesichert hatte: Was soll solch ein Spiel für Erkenntnisse bringen - für den Bundestrainer, für die Spieler selbst?

Der 5:1-Erfolg über das Team vom Kaukasus mag vor allem eine statistische Note haben. Er war notwendig, um die makellose Bilanz von zehn Siegen aus zehn Qualifikationspartien zu erreichen. Es war dazu da, das Torverhältnis der DFB-Elf auf 43:4 zu schrauben. Zahlen, die Joachim Löw dazu brachten, nach Abpfiff zuallererst "ein dickes Kompliment an alle Spieler, die daran beteiligt waren" auszusprechen.

Aber es geht nicht nur um Komplimente bei der Nationalmannschaft, es geht vor allem um Kaderplätze für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. Und da hat dieser Abend von Kaiserslautern vielleicht doch seine Bedeutung für den einen oder anderen Profi. Es kann gut sein, dass im Mai, wenn der Bundestrainer seine 23 Namen für das WM-Aufgebot bekanntgibt, sich mancher an den 8. Oktober zurückerinnert. Und denkt: Hätte ich damals doch ein bisschen mehr gezeigt.

Team vom Confed Cup erhielt wieder eine Chance

Löw hatte für diese Partie noch einmal mehr oder weniger das Team von siegreichen Confed Cup zusammengeholt, bereichert oder besser ergänzt durch Weltmeister Thomas Müller, der als Stubenältester die Mannschaft auch als Kapitän aufs Feld führte. Keineswegs also ein Team, das "in dieser Formation noch nie zusammengespielt" hat, wie Löw als Erklärung für die schwache erste Halbzeit bereithielt. Die Mannschaft hatte sich im Sommer in Russland eigentlich schon eingespielt, aber davon war zunächst wenig zu merken.

"Wir waren in der ersten Hälfte zu langsam, haben viel zu sehr nach hinten gespielt", bemängelte der Bundestrainer, und es gab genug Spieler im Team, die sich diese Vorwürfe zu eigen machen müssten. Die Angreifer Lars Stindl und Julian Brandt zum Beispiel, bei denen sich immer deutlicher herausschält, dass sie gute bis sehr gute Bundesligaspieler sind, ihnen aber der Kick für das kleine Stück, das darüber hinausgeht, fehlt. Als echte WM-Trümpfe kann man sie sich derzeit zumindest nicht vorstellen. Gewogen und als ein bisschen zu leicht befunden. Sie müssen zulegen.

In der Defensive verletzten sich Niklas Süle und Shkodran Mustafi am Sonntagabend früh. Bis dahin hatten sich beide allerdings schon einige auf diesem Niveau ungewöhnliche Unsicherheiten geleistet. In der Abwehrzentrale ist Deutschland sehr gut besetzt, Mustafi und Süle sind bestenfalls Ergänzungen - das gilt auch für Antonio Rüdiger, der sich wiederholt ungeschickt im Zweikampf anstellte und mit der Ballkontrolle seine Schwierigkeiten hatte - nicht zum ersten Mal in der Nationalelf. Rüdiger profitiert zwar davon, dass Löw große Stücke auf ihn hält, aber auch der Bundestrainer sieht die Fehler, und er registriert sie genau.

Can und Goretzka haben gute Aktien

Auf der anderen Seite können sich Emre Can und Leon Goretzka als Gewinner des Abends fühlen: der eine als ruhender Spielverteiler und präziser Distanzschütze, der andere als skrupellos im Torabschluss. Löw wird auch das gesehen haben.

Es wird immer vom Überangebot im Mittelfeld beim DFB geredet, aber so üppig ist es gar nicht um die Besetzung in der Schaltzentrale bestellt. Can und Goretzka haben gute Karten, was die Fahrt nach Russland angeht.

"Wir wollen immer jedes Spiel gewinnen", sagte Stürmer Sandro Wagner nach dem letztlich dann doch klaren Erfolg. Er hatte mit seinem Treffer zum 2:1 die Lethargie und Unsicherheit im deutschen Spiel beseitigt. Für solche Aktionen braucht man ihn möglicherweise auch in weit wichtigeren Spielen. Es mag vor einem halben Jahr noch nicht vorstellbar gewesen sein: Aber Sandro Wagner könnte tatsächlich zum WM-Kader gehören. Einen besseren Mutmacher für andere Spieler, die ebenfalls noch von der Nominierung träumen, kann es doch nicht geben.

Deutschland - Aserbaidschan 5:1 (1:1)

1:0 Goretzka (8.)

1:1 Sheydaev (34.)

2:1 Wagner (54.)

3:1 Hüseynov (64., Eigentor)

4:1 Goretzka (66.)

5:1 Can (81.)

Deutschland: Leno - Kimmich, Mustafi (36. Ginter), Süle (22. Rüdiger) - Can, Goretzka - Brandt, Müller (70. Younes), Sané - Wagner, Stindl

Aserbaidschan: Agajew - Mirsabekow, Badavi Hüsejnow, Abissow, Chalilsade - Garajew - Ismailow (77. Qurbanov), Amirgulijew, Richard, Javid Hüsejnow (69. Nazarov) - Sheydaev (87. Aleskerov)

Schiedsrichter: Andris Treimanis (Lettland)

Gelbe Karten: -/Richard

Zuschauer: 37.613