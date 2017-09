DFB-Gegner Tschechien Nur noch Knödel-Fußball

Es regnet in Prag, ein anderes Wetter hat die tschechische Nationalmannschaft auch nicht verdient. Vor dem Länderspiel gegen Deutschland (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) trägt die Goldene Stadt ihr Grau auf. Grau wie die Aussichten des Gastgebers gegen den Weltmeister. Die guten Tage des tschechischen Fußballs sind lange vorbei, und wenn Deutschland kommt, werden die alten Helden aus den vergangenen Jahrzehnten noch einmal für Interviews hervorgeholt. Aber auch sie können wenig Hoffnung machen.

Pavel Kuka, Mittelstürmer nicht nur der Tschechen in den Neunzigerjahren, sondern auch des 1. FC Kaiserslautern, als es dem auch mal besserging. Er hat dieser Tage in der "Süddeutschen Zeitung" seufzend abgewunken, als es um die Chancen der Tschechen ging, mit einem Sieg über Deutschland einen wichtigen Schritt zur WM-Qualifikation zu tun. Und Sturm-Hüne Jan Koller, vor allem bei Borussia Dortmund noch in bester Erinnerung, spekulierte im "Kicker" gar, Tschechiens Nationaltrainer Pavel Jarolim werde gegen Deutschland Leistungsträger schonen, weil man ohnehin nicht mit einem Erfolg rechne.

Kuka, Koller, Petr Cech, Pavel Nedved, Karel Poborsky, Miroslav Kadlec, Jiri Nemec, Milan Baros - man könnte die Liste lange fortsetzen mit Spielern, die den tschechischen Fußball in den vergangenen 20 Jahren zum Leuchten gebracht haben. Aber das war früher, heute kämpfen die Tschechen darum, Nordirland in der Qualifikationsgruppe noch hinter sich zu lassen, um zumindest den zweiten Platz hinter Deutschland zu sichern. Selbst als Exportland von Fußballern hat Tschechien weitgehend ausgedient.

DPA Tschechiens Milan Baros beim EM-Halbfinale 2004

Umso lauter wird gejubelt, wenn dann doch noch einer von ihnen internationale Aufmerksamkeit erreicht. Patrik Schick, 21 Jahre, Stürmer, hat es zuletzt in alle Zeitungen geschafft. Der AS Rom blätterte 38 Millionen Euro für den jungen Mann hin, um ihn von Sampdoria Genua loszueisen. In diesem Sommer sind viele Transferrekorde gefallen, und Schick hat seinen Anteil dazu beigetragen: Noch nie haben die Römer so viel Geld für einen Spieler ausgegeben. Dass er selbst viel lieber zu Juventus gegangen wäre und es dort sogar schon bis zum Medizincheck gebracht hatte, gehört zu den vielen Absurditäten dieser Wechselperiode.

Schick, wegen seiner Kühle vor dem Tor und einer ganz kleinen Ähnlichkeit mit dem jungen Alain Delon in Italien auch "der eiskalte Engel" gerufen, wird in Tschechien gerne mit Nedved verglichen, dem letzten wirklich richtig großen Fußballer, den das Land hatte. Diesem Vergleich muss der Jungstar erst noch gerecht werden, in der Nationalmannschaft hat er erst eine Handvoll Länderspiele, Trainer Jarolim setzt eigentlich auf andere Spieler. Gegen Deutschland wird wohl Michal Krmencik von Viktoria Pilsen stürmen. Viel erfahrener ist er mit seinen sechs Länderspielen allerdings auch nicht.

Mannschaft hat wenig internationale Erfahrung

Ohnehin hat der 61 Jahre alte Trainer-Routinier Jarolim eine wenig routinierte Mannschaft um sich versammelt. Mit Bundesligaprofis wie Pavel Kaderábek von 1899 Hoffenheim, Hertha-Profi Vladimír Darida und Theo Gebre Selassie von Werder Bremen gibt es zwar ein paar erfahrende Kräfte. Für viele ist die A-Mannschaft aber fast noch Neuland: Josef Husbauer und Tomas Soucek von Slavia Prag sollen zum Beispiel am Freitag in der Anfangsformation auflaufen, Husbauer hat zehn, Soucek drei Länderspiele.

In Tschechien haben sie es aufgegeben, von der guten, alten Zeit zu reden, als man zu den besten Teams auf dem Kontinent gehörte. 2004, als Trainer Karel Brückner die aufregendste Nationalmannschaft zur EM nach Portugal mitnehmen konnte, mit dem einen und einzigen Ziel, den Titel zu holen. Sie scheiterten an der griechischen Abwehrmauer Otto Rehhagels. Das schöne Spiel kapitulierte vor dem Beton, es war damals auch eine Niederlage für den Fußball.

Das ist erst 13 Jahre her, dennoch ist es heute ganz weit weg. Jetzt wäre es schon ein Riesenerfolg, sich überhaupt für ein Turnier wie die WM zu qualifizieren. Tschechien, das ist nur noch eine mittelmäßige Truppe, die wenig attraktiven, knödeligen Fußball spielt, und für so etwas wirft sich Prag doch nicht in Schale.