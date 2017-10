WM-Qualifikation der DFB-Frauen Elf Tore gegen den Island-Kater

Die deutschen Nationalspielerinnen haben mit einem Kantersieg zurück in die Erfolgsspur gefunden und ihrer in der Kritik stehenden Bundestrainerin Steffi Jones etwas Ruhe verschafft. Das DFB-Team gewann das vierte Qualifikationsspiel für die WM 2019 in Frankreich gegen das drittklassige Färöer 11:0 (6:0) und eroberte mit dem dritten Sieg und nun neun Punkten die Tabellenführung in Gruppe 5 zurück.

Am Abend können Tschechien und Island (beide 6 Punkte) im direkten Duell nach Punkten gleichziehen, das Torverhältnis spricht nun aber wieder für das Jones-Team. Vier Tage nach der blamablen 2:3-Heimniederlage gegen Island trafen Alexandra Popp (12. Minute/45.+1), Tabea Kemme (15./27.), Babett Peter (30.) und Kathrin Hendrich (33.) vor der Pause. Lina Magull (48.) und Hasret Kayikci (63./75./83./89.) waren in der zweiten Halbzeit erfolgreich.

Nach der Pleite gegen Island hatte Stürmerin Popp mit deutlicher Generalkritik überrascht: "Wir machen gerade alles kaputt, was wir uns im deutschen Frauenfußball über Jahre aufgebaut haben." Nun zeigten Popp und ihre Mitspielerinnen die von Jones geforderte Reaktion. Was das für die weitere Qualifikation bedeutet, wird man im kommenden Jahr sehen, wenn es gegen Tschechien (7. April) und Slowenien (10. April) weitergeht.

Deutschland - Färöer 11:0 (6:0)

1:0 Popp (12.)

2:0 Kemme (15.)

3:0 Kemme (27.)

4:0 Peter (30.)

5:0 Hendrich (33.)

6:0 Popp (45.+1)

7:0 Magull (48.)

8:0 Kayrikci (63.)

9:0 Kayrikci (76.)

10:0 Kayrikci (83.)

11:0 Kayrikci (89.)

Deutschland: Schult - Doorsoun, Hendrich (69. Leupolz), Peter, Simon - Dallmann, Magull (77. Goeßling), Schüller (64. Laudehr), Kemme - Kayikci, Popp.

Färöer: Biskopstö (46. A. Hansen) - Tummasardottir, S. Hansen (46. Lindholm), Finnbogadottir, Bergsdottir, Johannesen - Klakstein, Kristina Olga Hansen (73. Simonsen), A. Sevdal, Andreasen - H. Sevdal.

Schiedsrichterin: Soares Aguiar (Portugal)

Gelbe Karten: -

Zuschauer: 2207