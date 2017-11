WM-Qualifikation Die Schweiz ist Nummer 27

Mit einem 0:0 im Playoff-Rückspiel im Baseler St. Jakob-Park hat sich die Schweiz gegen Nordirland durchgesetzt und für die Weltmeisterschaft in Russland qualifiziert. Das Hinspiel in Belfast hatte das Team von Vladimir Petkovic 1:0 gewonnen.

Während die Nordiren in der ersten Hälfte nur durch Distanzschüsse von Chris Brunt (3. und 16. Minute) gefährlich wurden, erspielten sich die Gastgeber gleich eine Vielzahl an Möglichkeiten. Allerdings konnten weder Haris Seferovic (5.), noch Blerim Dzemaili (9.) oder Xherdan Shaqiri (25.) Nordirlands Schlussmann Michael McGovern überwinden. Dieser vereitelte mit einer starken Parade auch die größte Chance der Gastgeber durch den Hoffenheimer Steven Zuber in der 28. Minute.

In der zweiten Hälfte war den Schweizern, bei denen neben Zuber auch die Gladbacher Bundesligaprofis Yann Sommer und Denis Zakaria in der Startelf standen, die Angst vor dem entscheidenden Fehler deutlich anzumerken. Nach vorne gelang beiden Teams bis zur Schlussphase nichts mehr.

In den letzten Minuten wurde es dann aber doch noch einmal turbulent: Erst vergaben Seferovic (85.) und der eingewechselte Schalker Breel Embolo (89.) die mögliche Entscheidung, dann wurde ein Kopfball der Nordiren in der Nachspielzeit erst auf der Linie geklärt.

Für die Schweiz ist damit die elfte WM-Teilnahme ihrer Geschichte perfekt, die Nordiren müssen weiterhin auf ihre erste Qualifikation seit dem Turnier 1986 in Mexiko warten.

Schweiz - Nordirland 0:0

Schweiz: Sommer - Lichtsteiner, Schär, Akanji, Rodríguez - Xhaka, Dzemaili (61. Mehmedi), Zakaria - Shaqiri (80. Freuler), Zuber - Seferovic (87. Embolo)

Nordirland: McGovern - Evans, McAuley, Hughes - Saville, Norwood (75. Magennis), Davis, Brunt, Dallas - Ward (74. Jones), Washington (83. McNair)

Schiedsrichter: Brych (Deutschland)

Gelbe Karten: Seferovic / Brunt, Evans

Zuschauer: 38.512