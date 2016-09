WM-Qualifikation El Salvador sollte bestochen werden

Die WM-Qualifikation in Nord- und Mittelamerika wird von einem möglichen Bestechungsskandal überschattet. Vor dem letzten Gruppenspiel der vierten Runde haben Spieler El Salvadors auf einer Pressekonferenz angegeben, dass ihnen Geld dafür versprochen worden sein soll, in ihrem Spiel gegen Kanada in Vancouver zu punkten oder nur knapp zu verlieren.

El Salvador selbst kann sich nicht mehr für die Endrunde der Concacaf-Ausscheidung qualifizieren. Aber Gegner Kanada könnte mit einem hohen Sieg noch an Honduras vorbeiziehen, das zeitgleich in Mexiko spielt. Ein Teilerfolg El Salvadors wäre also im direkten Interesse des Nachbarlands Honduras.

Die Salvadorianer spielten auf ihrer Präsentation eine elfminütige Audio-Aufnahme vor, auf der ein Angebot des Geschäftsmanns Ricardo Padilla zu hören sein soll (hier ein Protokoll der Aufnahme auf Spanisch). Demnach sollten die Spieler 30 Dollar pro Spielminute für einen Sieg, 20 Dollar für ein Unentschieden und 15 Doller für eine Niederlage mit einem Tor Differenz erhalten. Bei einer höheren Niederlage hätte es nichts gegeben.

"Transparenz" oder Imagepflege?

Kapitän Nelson Bonilla betonte, die Mannschaft habe sich klar gegen das Angebot positioniert und wolle "Transparenz" in die Angelegenheit bringen. Der Schritt an die Öffentlichkeit erscheint als Imagepflege auch deshalb notwendig, weil erst 2013 14 Nationalspieler El Salvadors wegen Wettbetrugs lebenslang gesperrt worden waren.

Brisant ist der Vorfall auch wegen der angespannten Geschichte der Nachbarn Honduras und El Salvador, die 1969 nach WM-Qualifikationsspielen sogar den sogenannten Fußballkrieg mit Hunderten Toten ausgetragen hatten.

Geschäftsmann Padilla bestätigte das Angebot im Gespräch mit der Zeitung "La Prensa Grafica". Er sehe aber kein Problem darin, schließlich belohne er die Spieler dafür, gut zu spielen, und nicht dafür, absichtlich zu verlieren. Das könnte die Fifa anders sehen. Schließlich gäbe es einen möglichen Anreiz für El Salvador, auf eine knappe Niederlage zu spielen.