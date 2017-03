WM-Qualifikation England besiegt Litauen, Tschechien gewinnt in San Marino

England hat seine Tabellenführung in der Gruppe F der WM-Qualifikation vorerst ausgebaut. Das Team von Nationaltrainer Gareth Southgate gewann 2:0 (1:0) gegen Litauen. Erstmals seit über drei Jahren spielte Jermain Defoe für sein Land - und er trug maßgeblich zum Sieg bei.

Der 34-Jährige erzielte nach einer Flanke von Raheem Sterling die Führung im Wembley-Stadion in London (21. Minute). Southgate hatte den Angreifer vom AFC Sunderland vergangene Woche überraschend wieder für die Nationalelf nominiert. Der eingewechselte Jamie Vardy erhöhte nach der Pause auf 2:0 (66.). England bleibt damit weiter ohne Niederlage in der Qualifikation und hat nun 13 Punkte aus fünf Spielen geholt.

Tschechien hat in der Gruppe C seine Pflicht erfüllt und etwas für sein Torverhältnis getan. Das Team um Bundesliga-Profi Vladimír Darida gewann ohne Probleme 6:0 (5:0) in San Marino. Bei der Partie in Serravalle trafen Antonin Barak (17. Minute, 23.), Mittelfeldspieler Darida von Hertha BSC (19.), Werder Bremens Theodor Gebre Selassie (25.), Michael Krmencík (42.) schon vor der Pause. Danach ließen es die Gäste ruhiger angehen. Darida sorgte per Foulelfmeter (77.) für den Endstand.

In der Gruppe C konkurrieren Nordirland, Aserbaidschan, Norwegen sowie Tschechien um den Platz hinter Deutschland. Das von Karel Jarolím trainierte Tschechien stieg durch den Sieg zunächst auf Tabellenplatz zwei hinter Deutschland auf, könnte aber noch von Nordirland überholt werden. Nordirland trifft ab 20.45 Uhr auf Norwegen.

In der Gruppe E tat sich Armenien lange schwer, gewann letztlich aber 2:0 (0:0) gegen Kasachstan. Erst nachdem Kasachstans Sergiy Maliy Gelb-Rot gesehen hatte, gelang Armenien der Torerfolg, und zwar gleich doppelt: Erst traf Henrich Mchitarjan mit einem Schuss in die rechte Ecke (73.), dann legte Aras Özbiliz zwei Minuten später nach und sorgte für den Endstand. Die Gastgeber kletterten in ihrer Gruppe zumindest vorübergehend auf Rang vier, Kasachstan bleibt Letzter.