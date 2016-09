WM-Qualifikation: England feiert Last-Minute-Sieg bei Allardyce-Debüt

England ist mit einem Zittersieg in die Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 gestartet. Beim Debüt von Nationaltrainer Sam Allardyce gewannen die Three Lions 1:0 (0:0) in der Slowakei. Das Tor erzielte Adam Lallana in der fünften Minute der Nachspielzeit. England hatte nach einer Gelb-Roten Karte gegen den slowakischen Abwehrchef Martin Skrtel (57. Minute) mehr als eine halbe Stunde lang in Überzahl gespielt.

Wer eine runderneuerte englische Mannschaft erwartet hatte, der irrte. Im Vergleich zum Auftaktspiel der Engländer bei der EM im Sommer nahm Allardyce nur zwei Änderungen vor, Chris Smalling und Dele Alli verloren ihre Plätze an John Stones und Jordan Henderson.

Ihren ersten Schuss aufs Tor gaben die Engländer erst nach 64 Minuten durch Jubilar Wayne Rooney ab, der mit seinem 116. Länderspiel an David Beckham vorbeizog und nun englischer Rekord-Feldspieler ist. Nur Torwart Peter Shilton war häufiger im Einsatz (125 Partien).

In der Schlussminute machte Lallana dann mit einem Schuss aus dem Gewühl heraus den englischen Auftaktsieg perfekt. Allardyce hatte im Juli die Nachfolge von Roy Hodgson angetreten, der nach Englands 1:2 im EM-Achtelfinale gegen Island zurückgetreten war.

Dänemark hat einen 1:0 (1:0)-Sieg über Armenien gefeiert. Christian Eriksen erzielte das Tor für die Skandinavier (17.) und vergab mit einem verschossenen Elfmeter (72.) die Chance, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Bei den Dänen spielten die Mönchengladbacher Jannik Vestergaard und Andreas Christensen in der Abwehr.

Im nächsten Spiel treffen die Dänen in der Gruppe E nun am 8. Oktober auf Polen, den wohl schwierigsten Gruppengegner. Das Team um Bundesliga-Torschützenkönig Robert Lewandowski von Bayern München erlebte einen enttäuschenden Start in die Qualifikation. In Kasachstan führte Polen nach Treffern von Bartosz Kapustka (9.) und Lewandowski (35.) bereits 2:0, ein Doppelpack von Sergej Chischnitschenko (52., 58.) verhinderte jedoch einen Erfolg des Favoriten.

Im Duell der Außenseiter in der deutschen Qualifikationsgruppe hat sich Aserbaidschan in San Marino 1:0 (1:0) durchgesetzt. Ruslan Gurbanow erzielte kurz vor der Pause den Treffer. Ein weiteres Tor wollte Aserbaidschan auch nach der Roten Karte für San Marinos Verteidiger Cristian Brolli in der 52. Minute nicht gelingen.