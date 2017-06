WM-Qualifikation England rettet Remis in Schottland in letzter Minute

Englands neuer Kapitän Harry Kane hat sein Nationalteam vor einer Blamage bewahrt und den Three Lions in der 117. "Battle of Britain" in Glasgow gegen Schottland einen wichtigen Punkt in der WM-Qualifikation gesichert.

Der Torjäger von Tottenham Hotspur traf in der Nachspielzeit (90. Minute+3) zum 2:2 (0:0)-Endstand, nachdem die Gastgeber in der Schlussphase das Spiel zunächst zu ihren Gunsten gedreht hatten.

Leigh Griffiths hatte England die ersten Gegentore in der laufenden Qualifikationsrunde beigebracht und die Schotten mit einem Doppelpack (87./90.) bereits vom ersten Heimsieg gegen den Erzrivalen seit 1985 träumen lassen, ehe der Favorit in Person von Kane doch noch einmal zurückschlug. Der eingewechselte Alex Oxlade-Chamberlain (70.) hatte zuvor Englands Führung erzielt.

In der Gruppe F ist England damit weiter ungeschlagen und steht mit 14 Punkten nach sechs Spieltagen souverän an der Tabellenspitze. Schottland rutscht auf Platz vier hinter Slowenien, das sich zu einem 2:0 (1:0)-Sieg über Malta mühte, und hat mit acht Punkten nur noch theoretische Chancen auf die erste WM-Qualifikation seit 1998.

Die bislang letzte WM-Teilnahme von Deutschlands Gruppengegner Nordirland liegt sogar noch weiter zurück: 1986 qualifizierten sie sich für das Turnier in Mexiko. Das Team von Trainer Michael O'Neil gewann in Aserbaidschan durch einen Treffer von Stuart Dallas in der Nachspielzeit 1:0 (0:0).

Damit bauten die lange Zeit überlegenen Nordiren ihren Vorsprung auf Verfolger Aserbaidschan im Kampf um Platz zwei in der Gruppe C hinter der DFB-Auswahl auf sechs Punkte aus. Mit nun 13 Punkten aus sechs Spielen ist Nordirland Zweiter vor Tschechien (8 Punkte), das am Abend noch in Norwegen punkten kann.