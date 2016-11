WM-Qualifikation England siegt im Nachbarschaftsduell, Frankreich mit Mühe

England - Schottland 3:0 (1:0)

Die englische Nationalmannschaft hat im ältesten Duell der Fußball-Geschichte einen großen Schritt in Richtung WM 2018 gemacht. Die Three Lions bezwangen den Rivalen Schottland im Wembley-Stadion 3:0 (1:0). Die Liverpool-Profis Daniel Sturridge (24. Minute) und Adam Lallana (50.) sowie Gary Cahill (61.) trafen allesamt per Kopf für England im 113. Duell der Nachbarn. Die Auswahl von Interimstrainer Gareth Southgate festigt mit zehn Punkten die Tabellenführung in der Gruppe F vor Slowenien (acht Punkte) und der Slowakei (sechs), Schottland hat weiter vier Zähler auf dem Konto.

Frankreich - Schweden 2:1 (0:0)

Im direkten Duell der besten Teams der Gruppe A konnte Frankreich dank eines 2:1-Siegs gegen Schweden seine Führung an der Tabellenspitze ausbauen. Emil Forsberg vom Bundesliga-Aufsteiger RB Leipzig hatte die zuvor noch ungeschlagenen Gäste per direktem Freistoß in Führung geschossen (54.). Doch die Premier-League-Legionäre der Equipe Tricolore Paul Pogba (58.) und Dimitri Payet (65.) drehten die Partie zugunsten des Weltmeisters von 1998. Mit zehn Punkten steht Frankreich an der Tabellenspitze, Schweden rangiert mit sieben Punkten dahinter auf Platz zwei.

Rumänien - Polen 0:3 (0:1)

In der Gruppe D gab es eine Menge Aufregung um Bayern-Angreifer Robert Lewandowski. Nachdem Kamil Grosicky die Polen gegen Rumänien früh in Führung gebracht hatte (11.), explodierte in der 56. Minute neben dem Mittelstürmer ein Böller. Lewandowski ging daraufhin zu Boden und wurde behandelt. Der Torjäger konnte jedoch weiterspielen - und erzielte prompt noch seine Treffer sechs und sieben im laufenden Wettbewerb (83. und 90.+1./Foulelfmeter).

In der Gruppe E bleibt Montenegro (sieben Punkte) trotz einer 2:3-Niederlage gegen Armenien nach 2:0-Führung auf dem zweiten Platz hinter Tabellenführer Polen (zehn). Dänemark, das dank eines Doppelpacks von Christian Eriksen zu einem 4:1 (2:1)-Heimsieg über Kasachstan kam, rangiert mit sechs Punkten unmittelbar vor den auf Platz vier abgerutschten Rumänen (fünf).

Nordirland - Aserbaidschan 4:0 (2:0)

Außenseiter Aserbaidschan kassierte in der deutschen Qualifikationsgruppe C im vierten Spiel die erste Niederlage. Die Mannschaft des einstigen kroatischen Mittelfeldstars Robert Prosinecki unterlag beim EM-Teilnehmer Nordirland 0:4 (0:2) und muss mit nun sieben Zählern den zweiten Tabellenplatz hinter den siegreichen Deutschen an die punktgleichen Nordiren abgeben.

Die restlichen Partien im Überblick:

Tschechien - Norwegen 2:1 (1:0)

Malta - Slowenien 0:1 (0:0)

Slowakei - Litauen 4:0 (3:0)