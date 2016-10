WM-Qualifikation England siegt locker, Aserbaidschan überrascht

In der ersten Partie nach der Trennung von Trainer Sam Allardyce hat England seine Pflichtaufgabe in Gruppe F ohne große Probleme gelöst. In Wembley setzte sich die von Interimscoach Gareth Southgate betreute Auswahl 2:0 (2:0) gegen Malta durch. Daniel Sturridge (29. Minute) und Dele Alli (38.) trafen in einem einseitigen Spiel schon vor der Pause.

England baut damit eine beeindruckende Serie aus: Seit sieben Jahren haben die Three Lions kein Qualifikationsspiel (EM oder WM) mehr verloren. 31 Spiele ist England mittlerweile ungeschlagen, die letzten 14 Duelle wurden sogar ausnahmslos gewonnen.

In Gruppe C hat Aserbaidschan nach seinem Auftakterfolg in San Marino überraschend auch sein zweites Spiel gewonnen: In Baku setzte sich das vom Kroaten Robert Prosinecki betreute Team 1:0 (1:0) gegen Norwegen durch. Den Treffer des Abends erzielte Maxim Medwedew bereits in der 11. Minute.

Deutliche Sieger brachten die beiden frühen Duelle in Gruppe E hervor. Montenegro besiegte Kasachstan 5:0 (1:0), Rumänien kam gleichzeitig in Armenien zu einem 5:0 (4:0)-Erfolg.