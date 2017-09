WM-Qualifikation England siegt trotz Fehlstart

Gruppe C

Nordirland - Tschechien 2:0 (2:0)

Nach wie vor sind die Nordiren das einzige Team, das der deutschen Nationalmannschaft den Gruppensieg noch streitig machen könnte. Gegen Tschechien genügten den Briten Tore von Jonny Evans (28. Minute) und Chris Brunt (41.) für den Sieg. Damit ist Nordirland der zweite Tabellenplatz nicht mehr zu nehmen.

Aserbaidschan - San Marino 5:1 (2:0)

Nach der unglücklichen Niederlage gegen Norwegen feierte Aserbaidschan zum Abschluss der Länderspielwoche einen klaren Sieg. Afran Ismayilov (20.) und Araz Abdullayev (25.) brachten die Gastgeber früh auf die Siegerstraße, ehe erneut Ismayilov (57.), Michele Cevoli (71., Eigentor) und Rashad Sadygov (81.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Trotz der klaren Niederlage gab es auch für Fußballzwerg San Marino Grund zur Freude: Mirko Palazzi erzielte in der 74. Minute den zweiten Treffer San Marinos in der laufenden WM-Qualifikation.

Gruppe E

REUTERS Thomas Delaney

Armenien - Dänemark 1:4 (1:2)

Der Held des Abends in Yerevan hieß Thomas Delaney: Mit seinen drei Treffern (16., 81., 90.) war der Mittelfeldmann von Werder Bremen maßgeblich am zweiten deutlichen Sieg der Dänen innerhalb von vier Tagen beteiligt. Neben Delaney traf Tottenhams Christian Eriksen per Freistoß (29.), sodass Armeniens anfänglicher Führungstreffer durch Ruslan Koryan (6.) am Ende lediglich Ergebniskosmetik bedeutete. Am Freitag besiegte die Mannschaft bereits Polen 4:0.

Polen - Kasachstan 3:0 (1:0)

Nach der herben Niederlage gegen Dänemark hatten die Polen vor heimischen Publikum einiges wiedergutzumachen - und vor allem den ersten Tabellenplatz zu verteidigen. Beides gelang: Arkadiusz Milik brachte sein Team früh in Führung (11.), Kamil Glik (74.) und Kapitän Robert Lewandowski (85.) sorgten in der Schlussphase für die Entscheidung. Damit steht Polen mit 19 Punkten weiterhin an der Spitze der Gruppe E.

Montenegro - Rumänien 1:0 (0:0)

Im Fernduell mit Dänemark und Polen brauchte Montenegro einen Sieg, um weiterhin gute Aussichten auf einen der beiden Spitzenplätze zu haben. Allerdings tat sich die Mannschaft gegen Rumänien lange schwer. Erst in der Schlussviertelstunde sorgte Stefan Jovetic für die Entscheidung (75.). Damit ist die WM-Qualifikation für die drittplatzierten Montegriner weiterhin möglich.

Gruppe F

AFP Raheem Sterling (vorne) gegen die Slowakei

England - Slowakei 2:1 (1:1)

Das Spitzenspiel der Gruppe F hätte aus Sicht des Gastgebers nicht schlechter beginnen können: Stanislav Lobotka brachte die Slowakei nach einer sehenswerten Kombination in Führung (3.). In der Folge waren die Three Lions jedoch in Person von Eric Dier (37.) und Marcus Rashford (59.) erfolgreich und behielten dadurch ihre weiße Weste. Durch den Sieg hat Spitzenreiter England nun fünf Punkte Vorsprung auf die Slowaken.

Schottland - Malta 2:0 (1:0)

Dank der Schützenhilfe des britischen Nachbarn rückten die Schotten bis auf einen Punkt an die Slowakei heran. Gegen Malta zeigte sich die Mannschaft überlegen und konnten ihre spielerischen Vorteile durch Treffer von Christophe Berra (9.) und Leigh Griffiths (49.) auch in Punkte ummünzen. Am nächsten Qualifikationsspieltag kommt es zum direkten Aufeinandertreffen mit den zweitplatzierten Slowaken.

Slowenien - Litauen 4:0 (1:0)

Zwei Strafstöße halfen den Slowenen, um gegen Litauen drei wichtige Punkte einzufahren: Vor heimischer Kulisse zeigte sich Josip Ilicic vom Elfmeterpunkt zweimal treffsicher (24. + 61.), ehe Benjamin Verbic (81.) und Valter Birsa (90.) alles klar machten. Damit dürfen die Slowenen weiter von der WM-Endrunde 2018 in Russland träumen: Zwei Spieltage vor Schluss liegen die Osteuropäer punktgleich mit Schottland auf Platz drei.