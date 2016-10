WM-Qualifikation Niederlande in Not, Benteke mit Rekord-Tor

Niederlande - Frankreich 0:1 (0:1)

Vize-Europameister Frankreich hat auf dem Weg zur Weltmeisterschaft in Russland 2018 einen wichtigen Schritt gemacht. Beim Sieg in Amsterdam ging die Auswahl von Trainer Didier Deschamps durch einen Fernschusstreffer von Paul Pogba in Führung (31. Minute). Danach ließen es die Franzosen ruhig angehen, den Niederländern fiel ohne ihren verletzen Kapitän Wesley Sneijder und den ebenfalls angeschlagenen Bayern-Star Arjen Robben über die gesamte Spieldauer wenig ein. Mit aktuell erst vier Punkten ist das Team vom zuletzt kritisierten Trainer Danny Blind nur Dritter - nach dem Verpassen der Europameisterschaft muss die Auswahl auch um die WM-Teilnahme bangen.

Schweden - Bulgarien 3:0 (2:0)

Frankreichs ärgster Verfolger in der Gruppe A bleibt Schweden. Dank eines ungefährdeten Siegs in Bulgarien ist die Auswahl Zweiter. Die Tore erzielten Ola Toivonen (39.), Oscar Hiljemark (45.) und Victor Nilsson Lindelöf (58.). Weißrussland kam im dritten Spiel der Gruppe nur zu einem 1:1 (0:0) gegen Luxemburg.

Andorra - Schweiz 1:2 (0:1)

In der Gruppe B feierte die Schweiz in Andorra den dritten Sieg im dritten Spiel. Der Hoffenheimer Fabian Schär traf zunächst per Foulelfmeter (19.), den Endstand besorgte Leverkusens Admir Mehmedi (77.).

Färöer - Portugal 0:6 (0:3)

Mit sechs Punkten folgt Portugal auf Rang zwei. Dem Europameister gelang drei Tage nach dem 6:0 gegen Außenseiter Andorra auch gegen die Färöer Inseln ein 6:0 (3:0). André Silva stahl Kapitän und Superstar Cristiano Ronaldo mit einem Hattrick (12., 22. 37.) die Show. Der Profi von Real Madrid hatte zuletzt gegen Andorra viermal getroffen, war diesmal aber nur einmal erfolgreich. Das dritte Spiel dieser Gruppe gewann Ungarn in Lettland 2:0 (1:0).

Gibraltar - Belgien 0:6 (0:3)

Mit dem schnellsten Tor in der Geschichte der WM-Qualifikation gelang Christian Benteke das 1:0. Bereits nach sieben Sekunden ging der Favorit in Führung. Die bisherige Bestmarke hatte im Jahr 1993 Davide Gualtieri aus San Marino aufgestellt. Beim WM-Quali-Spiel gegen England hatte der Stürmer nach acht Sekunden getroffen. Genützt hatte das frühe Tor dem Außenseiter jedoch nicht: San Marino verlor am Ende 1:7.

REUTERS Christian Benteke mit Rekord-Tor

Belgien hatte in der Folge keine Probleme. Axel Witsel (19.), Benteke mit zwei weiteren Treffern (42./56.), Dries Mertens (51.) und Eden Hazard (79.) sorgten für ein deutliches Ergebnis. In der Gruppe H bleibt der EM-Viertelfinalist Erster und hat nach drei Spieltagen neun Punkte auf dem Konto.

Estland - Griechenland 0:2 (0:1)

In der Verfolgerposition hinter Belgien befindet sich weiter Griechenland, das nach seinem Erfolg in Estland ebenfalls bei neun Punkten steht, allerdings das schlechtere Torverhältnis hat. Bereits nach zwei Minuten brachte Vasilis Torosidis den Europameister von 2004 in Führung, Augsburgs Verteidiger Konstantinos Stafylidis sorgte für den Endstand (61.). Im dritten Gruppenspiel gewann Bosnien-Herzegowina gegen Zypern 2:0 (0:0) durch einen Doppelpack von Eden Dzeko (70./80.). Mit sechs Punkten ist das Team Dritter.

So liefen die Quali-Spiele am Sonntag, dem 9. Oktober.