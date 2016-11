WM-Qualifikation Japan und Südkorea gewinnen dank Haraguchi und Koo

Hertha-Profi Genki Haraguchi und der ehemalige Bundesligaspieler Hiroshi Kiyotake haben Japan zu einem wichtigen Sieg in der WM-Qualifikation geschossen. Das Team von Trainer Vahid Halilhodzic gewann in Saitama 2:1 (1:0) gegen Saudi-Arabien und liegt mit zehn Punkten gleichauf hinter dem Gegner auf Rang zwei der Gruppe B.

Der ehemalige Nürnberger und Hannoveraner Kiyotake, der jetzt beim FC Sevilla spielt, hatte sein Team mit einem verwandelten Handelfmeter in Führung gebracht (45.), in der 80. Minute erhöhte der Berliner Haraguchi auf 2:0. Omar Hawsawi gelang in der 90. Minute noch der Anschlusstreffer, in der Nachspielzeit sah Hawsawi noch Gelb-rot.

Bei Japan standen mit Haraguchi, Makoto Hasebe (Frankfurt) sowie Yuya Osako (Köln) drei Bundesligaspieler in der Startelf. Der Dortmunder Shinji Kagawa wurde in der zweiten Halbzeit für Kiyotake eingewechselt.

Australien (neun Punkte) ist nach einem enttäuschenden 2:2 (1:1) in Thailand Dritter. Aston-Villa-Profi Mile Jedinak traf in Bangkok gleich zweimal per Elfmeter (9. Minute, 65.) für den Asienmeister. Teerasil Dangda erzielte die beiden Tore für den Gastgeber (20., 57.), der damit seinen ersten Punkt in der Gruppe holte. Nur die beiden Erstplatzierten haben einen Platz bei der Endrunde in Russland definitiv sicher. Der Tabellendritte muss hoffen, über zwei Playoff-Runden noch die Qualifikation zu sichern.

Südkorea gewann in der Gruppe A ebenfalls dank eines Bundesligaprofis. Der Augsburger Ja-Cheol Koo traf in Seoul gegen Usbekistan in der 85. Minute zum entscheidenden 2:1 (0:1). Die Gastgeber, bei denen auch Koos Vereinskollege Dong-Won Ji sowie der Dortmunder Joo-Ho Park von Beginn an spielten, liegen nun mit zehn Punkten auf Platz zwei der Tabelle.

In den beiden weiteren Spielen der Gruppe sind die Partien zwischen China und Katar sowie Syrien und Iran jeweils 0:0-unentschieden ausgegangen. China wartet damit auch mit dem neuen Nationaltrainer Marcello Lippi auf den ersten Sieg in der Gruppe.