WM-Qualifikation gegen Island Historische Pleite für DFB-Frauen

Die deutschen Fußballerinnen haben im Rennen um die Qualifikation für die WM 2019 einen Rückschlag erlitten. Die Auswahl von Bundestrainerin Steffi Jones unterlag in Wiesbaden Island 2:3 (1:1). Durch die erste Pleite in der WM-Qualifikation seit 19 Jahren und 26 Siegen in Folge wurde das DFB-Team von den nun punktgleichen Isländerinnen von der Spitze der Gruppe 5 verdrängt.

"Es geht nicht, dass man uns mit so einfachen Mitteln schlägt", kritisierte Jones. "Wir halten nicht dagegen, das ist mir letztendlich dann zu wenig."

Vor 4292 Zuschauern sorgten Dagný Brynjarsdóttir (15./58. Minute) und Elín Jensen (47.) für den ersten isländischen Länderspielsieg im 15. Duell mit Deutschland nach zuvor 14 Niederlagen. Alexandra Popp (42.) hatte zwischenzeitlich den Ausgleich für die DFB-Auswahl erzielt. Der Anschlusstreffer durch die eingewechselte Lea Schüller (88.) kam zu spät.

Nur die sieben Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die WM. Die vier besten Gruppenzweiten ziehen in eine Playoff-Runde ein. Das nächste Spiel steht für Deutschland am Dienstag (16.10 Uhr, TV: ARD) in Großaspach gegen die Färöer an.