WM-Qualifikation Isco schießt Spanien zum Sieg über Italien

Spanien ist nach einem überzeugenden Heimsieg gegen Italien auf dem besten Weg zur Fußball-WM 2018. Die Gastgeber feierten in Madrid ein 3:0 (2:0) gegen die enttäuschende Squadra Azzurra. Damit ist dem Weltmeister von 2010 als Tabellenführer der Gruppe G die Teilnahme am Turnier in Russland kaum noch zu nehmen.

Mittelfeldspieler Isco von Real Madrid brachte Spanien mit zwei Treffern in der 14. und 40. Minute in Führung. Der eingewechselte Alvaro Morata vom FC Chelsea stellte in der 77. Minute den Endstand her.

Ebenfalls erfolgreich war die Ukraine. Das Team von Trainer Andrij Schewtschenko bezwang die Türkei in Gruppe I 2:0 (2:0). Mann des Spiels war Andrij Jarmolenko. Der Außenstürmer, der für geschätzte 30 Millionen Euro zu Borussia Dortmund gewechselt war, sorgte mit zwei Toren vor der Halbzeit frühzeitig für die Entscheidung.

Mijat Gacinovic von Eintracht Frankfurt hat Serbiens Nationalmannschaft zum vierten Sieg in der WM-Qualifikation geführt. Der Tabellenführer der Gruppe D gewann gegen Schlusslicht Moldawien 3:0 (2:0) und hat zwei Punkte Vorsprung auf Verfolger Irland (13), der in Georgien nur 1:1 (1:1) spielte.

Österreich hingegen steht nach einem 0:1 (0:0) in Wales vor dem WM-Aus. Die Mannschaft von Trainer Marcel Koller hat vor den letzten drei Partien fünf Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten Irland. Wales (11) sprang durch das Tor von Benjamin Woodburn (74.) mit dem ersten Sieg nach sechs Unentschieden auf zwei Punkte an die Iren (13) heran.