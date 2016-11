WM-Qualifikation Klinsmann erlebt schlimmste Niederlage seiner Amtszeit

Argentinien hat dank eines überragenden Lionel Messi in der südamerikanischen WM-Qualifikation Kolumbien 3:0 (2:0) besiegt. Nach der 0:3-Schlappe in Brasilien in der Vorwoche gewann der zweimalige Weltmeister in San Juan gegen den direkten Konkurrenten.

Zunächst verwandelte Messi (9. Minute) einen Freistoß, nach seinen Vorlagen trafen zudem Lucas Pratto (23.) und Ángel Di María (84.). Dadurch kletterte Argentinien mit 19 Punkten auf Platz fünf - die ersten vier qualifizieren sich direkt für die WM 2018 in Russland, der Fünfte kann über eine interkontinentale Playoff-Entscheidung noch ein Ticket lösen. Sechs Spieltage stehen noch aus.

Brasilien festigte durch einen souveränen 2:0 (0:0)-Sieg in Peru die Tabellenführung mit nun 27 Punkten und kann damit für das Turnier 2018 in Russland planen. Für den fünffachen Weltmeister trafen Gabriel Jesús (58.) und Renato Augusto (78.).

Chile (20 Punkte) schlug in Santiago den Qualifikationszweiten Uruguay (23) 3:1 und ist nun Vierter hinter Ecuador (20), das Venezuela zu Hause 3:0 besiegte. Bei Chile traf Alexis Sánchez doppelt (60./75.), er liegt mit 36 Toren nur noch ein Tor hinter Rekordtorschütze Marcelo Salas. Der angeschlagene Arturo Vidal von Bayern München wurde in der 57. Minute ausgewechselt - er fehlt beim nächsten Spiel im März gegen Argentinien wegen einer Gelbsperre. Der deutsche Rekordmeister muss nun womöglich um seinen Einsatz im Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag bei Borussia Dortmund bangen (18.30, Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Kolumbien (18 Punkte) fiel durch die Niederlage in Argentinien auf Platz sechs zurück, hat aber noch gute Chancen - im Gegensatz zu Paraguay (15 Punkte), das gegen Bolivien 0:1 verlor.

In der Qualifikationsrunde der Teams aus Nord- und Mittelamerika hat US-Nationaltrainer Jürgen Klinsmann einen schweren Rückschlag erlitten. In Costa Rica verloren die USA 0:4 (0:1) und stehen auch nach zwei Spielen ohne Punkt da. Am Freitag hatte das US-Team gegen Mexiko verloren (1:2).

"Das ist die Niederlage, die mich in meinen fünf Jahren im Amt am meisten schmerzt", sagte der ehemalige Bundestrainer Klinsmann. Johan Venegas (43.), Christian Bolanos (69.) und Joel Campbell (74., 77.) trafen in San José für Costa Rica, das nach zwei Spielen mit der perfekten Ausbeute von sechs Punkten Tabellenerster ist. Die USA sind Sechster und Letzter. Drei Teams qualifizieren sich direkt für die Endrunde.