WM-Qualifikation Klinsmann und USA unterliegen Mexiko

In einem politisch aufgeladenen WM-Qualifikationsspiel hat der ehemalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann mit der Nationalmannschaft der USA eine schmerzhafte Niederlage hinnehmen müssen. Die Amerikaner verloren gegen den Erzrivalen Mexiko in Columbus (USA) 1:2 (0:1). Kapitän Rafael Márquez erzielte per Kopf den Siegtreffer (89. Minute), zuvor hatte der Hamburger Bobby Wood (49.) die Führung durch Miguel Layún (20.) ausgeglichen.

"Es geht um mehr als nur um Fußball", hatte Klinsmann vor der Partie gesagt. Das Spiel stand im Zeichen der US-Wahl, in deren Wahlkampf der designierte Präsident Donald Trump angekündigt hatte, eine mehrere Tausend Kilometer lange Grenzmauer auf Kosten der mexikanischen Regierung bauen zu lassen.

Vor dem Spiel posierten beide Teams Arm in Arm für ein gemeinsames Mannschaftsfoto und sendeten damit ein Zeichen der Gemeinschaft. Im Spiel selbst war davon allerdings nichts zu sehen: Insgesamt gab es acht Gelbe Karten, zudem flog Mexikos Carlos Salcedo mit Gelb-Rot vom Platz (89.). Immerhin konnte Mexiko den "Fluch von Columbus" besiegen, nachdem sie zuvor an gleicher Stätte viermal in Folge 0:2 verloren hatten.

Mexiko steht nach dem ersten Spieltag auf Platz zwei der Sechsergruppe, die USA sind Vierter. Die ersten drei Teams qualifizieren sich direkt für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland, der Vierte trifft in den Playoffs auf den Fünften der Asien-Qualifikation.