WM-Qualifikation Österreich stolpert, Kroatien besiegt Island

Österreich - Irland 0:1 (0:0)

Für die österreichische Nationalelf ist die Teilnahme an der WM in Russland nach einer 0:1 (0:0)-Niederlage gegen Irland ernsthaft in Gefahr. Ein Treffer von James McLean (48. Minute) besiegelte am vierten Spieltag die zweite Niederlage Österreichs, das mit nun vier Punkten auf Platz vier der Gruppe D liegt. Die von Martin O'Neill trainierten Iren durften sich über den dritten Erfolg freuen und stehen damit weiter ungeschlagen an der Tabellenspitze. Der Gruppenzweite aus Serbien (sieben Punkte) sowie Wales (fünf) haben bislang ein Spiel weniger als Österreich absolviert und treffen heute Abend aufeinander.

Kroatien - Island 1:0 (1:0)

Die kroatische Nationalmannschaft hat ihre Tabellenführung in der Gruppe I durch einen 2:0 (1:0)-Heimerfolg gegen Island ausgebaut. Dank eines Doppelpacks von Marcelo Brozovic (15./ 90.+1) konnte sich das weiterhin ungeschlagene Team von Trainer Ante Cacic mit nun zehn Punkten von Verfolger Island (sieben Punkte) absetzen. Der Überraschungsviertelfinalist der EM 2016 aus Island hielt gegen den Favoriten, bei dem gleich sechs ehemalige Bundesligaspieler in der Startelf standen, lange gut mit. Erst in der Nachspielzeit sorgte der Inter-Spieler Brozovic für die Entscheidung, nachdem sein Vereinskamerad Ivan Perisic zuvor für ein überhartes Einsteigen die Rote Karte gesehen hatte (90.)

Türkei - Kosovo 2:0 (0:0)

Auf Platz vier der Gruppe I rangiert hinter der drittplatzierten Ukraine (fünf Punkte) die Türkei, die sich in Antalya 2:0 (0:0) gegen die Auswahl Kosovos durchsetzen konnte. Der in Chinas Super League angestellte Burak Yilmaz auf Vorlage des Mainzers Yunus Malli (51.) und Volkan Sen per Abstauber (55.) schossen den Sieg für die Türken innerhalb weniger Minuten heraus.

Die restlichen Partien im Überblick:

Georgien - Moldawien 1:1 (1:0)