WM-Qualifikation Mandzukic schießt Kroatien zum Sieg, Wales nur Remis

Finnland - Kroatien 0:1 (0:1)

Kroatien hat seine Spitzenposition in der Gruppe I verteidigt. Das Team um Mario Mandzukic schlug in seinem dritten Qualifikationsspiel für die Endrunde in Russland 2018 Finnland 1:0. Der Ex-Bayern-Stürmer schoss das Siegtor in der 18. Minute. Mit sieben Punkten ist die kroatische Auswahl Gruppenerster. Die Isländer können am Abend mit einem Erfolg gegen die Türkei (20.45 Uhr) noch mit den Kroaten gleichziehen.

Ukraine - Kosovo 3:0 (1:0)

Im zweiten Spiel der Gruppe I feierte die Ukraine einen klaren Erfolg gegen die Auswahl des Kosovo. Der Ex-Stuttgarter Artem Krawez (31. Minute), Andrij Jarmolenko (81.) und Ruslan Rotan (87.) trafen. Die Ukraine hat bisher fünf Punkte aus drei Spielen gesammelt, das Kosovo ist mit einem Punkt Letzter. Die Partie wurde nicht im eigentlichen Gastgeberland Ukraine, sondern in Krakau (Polen) ausgetragen. Die ukrainische Regierung erkennt Kosovo nicht als unabhängigen Staat an.

Wales - Georgien 1:1 (1:0)

EM-Halbfinalist Wales tut sich in der Qualifikation weiter schwer. Gegen Außenseiter Georgien musste sich die Mannschaft um Superstar Gareth Bale mit einem 1:1 begnügen und erlitt drei Tage nach dem 2:2 in Österreich die nächsten Punktverluste.

Trotz des frühen Tors von Real-Madrid-Profi Bale (10.) gewann Wales kaum Kontrolle über das Spiel. Tornike Okriaschwili (57.) fügte den Hausherren im Millenium Stadium von Cardiff das erste Heim-Gegentor in einem Qualifikationsspiel nach 481 Minuten zu - es war der Endstand.

Israel - Liechtenstein 2:1 (2:0)

In der Gruppe G sicherte sich Israel seinen zweiten Sieg in der laufenden Runde. Dank eines frühen Doppelpacks von Tomer Hemed (4./16.) lag die Auswahl bereits früh komfortabel in Führung. Der Anschlusstreffer durch Maximilian Göppel (49.) konnte die dritte Niederlage der Liechtensteiner nicht mehr verhindern.