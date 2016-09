WM-Qualifikation in Südamerika: Rückkehrer Messi schießt Argentinien auf Platz eins

Argentinien steht nach einem 1:0 (1:0)-Sieg gegen den Erzrivalen Uruguay an der Spitze der südamerikanischen WM-Qualifikationsgruppe. Das Siegtor in Mendoza erzielte in der 42. Minute Lionel Messi, der nach Argentiniens Finalniederlage gegen Chile im Copa América Centenario im Juni eigentlich seinen Rücktritt erklärt hatte, diese Entscheidung aber inzwischen zurückgenommen hatte.

Argentiniens neuer Trainer Edgardo Bauza feierte einen gelungenen Einstand, obwohl Paulo Dybala noch vor der Pause Gelb-Rot gesehen hatte und die Albiceleste die zweite Spielhälfte in Unterzahl bestreiten musste. Uruguay kam mit Messis Vereinskollegen Luis Suárez aber nicht mehr zum Ausgleich.

Messi ließ offen, ob er beim nächsten argentinischen Spiel am Dienstag in Venezuela antreten werde. Er habe auf dem Spielfeld starke Schmerzen wegen einer in Spanien erlittenen leichten Muskelverletzung empfunden.

Brasiliens erster Sieg in Quito seit 33 Jahren

Am siebten von 18 Spieltagen der Südamerika-Quali gewann außerdem Brasilien in Ecuadors Hauptstadt Quito 3:0 (0:0). Der Rekordweltmeister ging im ersten Spiel unter dem neuen Nationaltrainer Tite erst in der 70. Spielminute mit einem durch Neymar verwandelten Elfmeter in Führung. Gabriel Jesus, der bereits den Strafstoß herausgeholt hatte, erzielte in der 86. und der 91. Minute die beiden weiteren Tore. Es war Brasiliens erster Sieg in Quito seit 33 Jahren, Ecuador hatte in der Höhenluft der Anden seit neun Jahren überhaupt kein Heimspiel mehr verloren.

Kolumbien besiegte Venezuela im Heimspiel in Barranquilla 2:0 (1:0) durch Tore von James Rodríguez (45. Minute) und Macnelly Torres (82.), vergab aber zusätzlich noch zwei Foulelfmeter durch James und Carlos Bacca. Bolivien erreichte in La Paz ebenfalls einen 2:0 (1:0)-Sieg gegen Peru. Paraguay gewann 2:1 (2:1) in Asunción gegen Chile mit frühen Toren von Oscar Romero (5.) und Paulo da Silva (8.). Bayern Münchens Arturo Vidal erzielte in der 36. Minute den einzigen chilenischen Treffer.

Argentinien führt jetzt die südamerikanische Qualifikationsrunde mit 14 Punkten an, gefolgt von Uruguay, Kolumbien und Ecuador mit 13 und Brasilien und Paraguay mit 12 Punkten. Die vier bestplatzierten der zehn Teams qualifizieren sich direkt für die WM. Die fünftplatzierte Mannschaft spielt im Playoff gegen den Sieger der Ozeanien-Gruppe um ein weiteres Turnierticket.