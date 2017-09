Neuseeland in der WM-Qualifikation Und dann wartet Lionel Messi

Neuseelands Fußballer haben in der WM-Qualifikation 2018 in Ozeanien nur vier Gegentore kassiert, davon kein einziges aus dem Spiel heraus: Alle vier Gegentreffer wurden vom Elfmeterpunkt erzielt. Die All Whites haben ihre kontinentale Vorausscheidung - wie vor vier Jahren - souverän gewonnen, drohen aber - wie vor vier Jahren - erneut auf einen starken Playoff-Gegner zu treffen. Damals war Neuseeland in zwei Duellen an Mexiko gescheitert.

Den Neuseeländern genügte in der Nacht im Ozeanien-Finale ein 2:2 (2:1) im Rückspiel auf den Salomonen. Das Hinspiel in Auckland hatte man zuvor 6:1 gewonnen. In Honiara führte der Favorit auch ohne etliche Stammspieler durch Myer Bevan (14. Minute) und ein Eigentor von Haddis Gagame (21.) schnell 2:0. Micah Leaalafa (28.) und Henry Fa'arodo (78.) glichen für die Salomonen noch aus - durch zwei verwandelte Elfmeter.

Im November geht es damit für Neuseeland um die dritte WM-Teilnahme nach 1982 und 2010. Gegner wird dann der Fünfte der Südamerika-Qualifikation sein. Möglich wäre nach jetzigem Stand ein Duell mit Argentinien und Superstar Lionel Messi. Auch Südamerika-Meister Chile oder Ex-Weltmeister Uruguay kommen als Gegner in Frage.

In Ozeanien top, in den interkontinentalen Playoffs dann aber ohne Chance? Diesem Dilemma war Australien 2005 nur durch einen Verbandswechsel entkommen. Seither treten die Socceroos in der asiatischen Qualifikation an - und konnten sich stets für die WM-Endrunde qualifizieren.