WM-Qualifikation Niederlande erneut nicht bei einem großen Turnier dabei

Bei der WM 2014 in Brasilien wurden sie Dritter, im kommenden Jahr in Russland sind sie nicht dabei: Die Niederlande haben die Qualifikation trotz eines 2:0 (2:0)-Erfolgs gegen Schweden verpasst. Damit fehlt die Elftal nach der EM 2016 zum zweiten Mal in Folge bei einem großen Turnier. Sieger in der Gruppe A wurde Frankreich, das sich 2:1 (2:1) gegen Weißrussland durchsetzte. Schweden steht als Tabellenzweiter in den Playoffs.

Die Niederlande hätten gegen Schweden mit sieben Toren Abstand gewinnen müssen, ein derart hoher Sieg wurde bereits vor der Partie von Arjen Robben als "unrealistisch" eingestuft. Robben war es jedoch, der seine Team zur Halbzeit hoffen ließ: Der Bayern-Profi erzielte beide Treffer zur 2:0-Pausenführung (16./40. Minute). Nach dem Seitenwechsel verteidigte Schweden das Ergebnis jedoch souverän.

Frankreich gewann im letzten Gruppenspiel durch Tore von Antoine Griezmann (27.) und Olivier Giroud (33.) gegen Weißrussland. Beim 2:1-Sieg kamen die Weißrussen nur noch zum Anschlusstreffer durch Anton Saroka (44.).

Europameister Portugal in Russland dabei

Wie Schweden muss auch die Schweiz in die Playoffs. Das Team von Trainer Vladimir Petkovic verlor 0:2 (0:1) in Portugal. Der ehemalige HSV-Profi Johan Djourou brachte Portugal durch ein Eigentor in Führung (41.), André Silva erhöhte in der zweiten Hälfte (57.). Der Europameister ist in der Gruppe B aufgrund des besseren Torverhältnisses direkt für die WM qualifiziert.

In der Gruppe H gewann Gruppensieger Belgien 4:0 (1:0) gegen Zypern. Griechenland qualifizierte sich durch einen 4:0 (1:0)-Sieg gegen Gibraltar für die Playoffs.

Die besten acht Gruppenzweiten spielen in den Playoffs die vier Mannschaften aus, die sich zusätzlich zu den neun Gruppenersten für die WM-Endrunde qualifizieren. Die Auslosung findet am 17. Oktober in Zürich statt.