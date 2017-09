WM-Qualifikation Niederlande wahren Chance auf WM-Teilnahme

Die niederländische Nationalmannschaft hat die Chance auf eine Qualifikation für die WM-Endrunde 2018 in Russland gewahrt. Oranje besiegte Bulgarien in Amsterdam 3:1 (1:0) und schaffte drei Tage nach dem 0:4-Debakel in Frankreich den dringend benötigten Erfolg.

Mittelfeldspieler Davy Pröpper (7. Minute/80.) per Doppelpack und Kapitän Arjen Robben (67.) von Bayern München sorgten mit ihren Toren für den verdienten Sieg. Georgi Kostadinow (69.) erzielte für die Gäste den Anschlusstreffer.

Die Niederlande, die bereits die Europameisterschaft 2016 in Frankreich verpasst hatten, schoben sich zum Auftakt des achten Spieltags in der Gruppe A mit 13 Punkten vorbei an den Bulgaren (12) auf Rang drei.

Vor den beiden verbleibenden beiden Begegnungen gegen Schweden und in Weißrussland ist der zweite Platz theoretisch noch zu erreichen. Diesen belegen nach einem souveränen 4:0 (2:0) gegen Weißrussland die Schweden mit 16 Punkten hinter Spitzenreiter Frankreich (17), die gegen Luxemburg überraschend nur zu einem 0:0 kamen.

RB Leipzigs Emil Forsberg erzielte den Führungstreffer (18.), Christoffer Nyman (24.), der ehemalige HSV-Stürmer Marcus Berg (37.) und Andreas Granqvist (84., Foulelfmeter) erhöhten für die Skandinavier.

Am zehnten und letzten Spieltag (10. Oktober) kommt es in den Niederlanden zum wohl entscheidenden Aufeinandertreffen mit Schweden um Play-off-Platz zwei. Zuletzt hatte sich die Elftal 2002 nicht für eine WM-Endrunde qualifiziert.