WM-Qualifikation Österreich droht das Aus, Spanien mit Kantersieg

Gruppe D

Österreich - Georgien 1:1 (1:1)

Österreich droht in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland das Aus. Die Mannschaft von Trainer Marcel Koller kam in Wien gegen Georgien nicht über ein Remis hinaus und muss an den verbleibenden beiden Spieltagen auf Patzer der Konkurrenz hoffen. Als Vierter der Gruppe D beträgt der Rückstand auf Rang zwei, der zumindest zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt, bereits fünf Punkte. Eine direkte Qualifikation ist nicht mehr möglich.

DPA David Alaba musste verletzt ausgewechselt werden

Georgien ging durch Valeriane Gvilia (8. Minute) früh in Führung, ehe Louis Schaub (43.) kurz vor der Pause zum Ausgleich traf. Schaub wurde erst fünf Minuten zuvor für David Alaba eingewechselt. Der Bundesligaprofi von Bayern München verletzte sich in der 38. Minute und konnte nicht weiterspielen.

Irland - Serbien 0:1 (0:0)

Die serbische Auswahl hat dagegen einen großen Schritt in Richtung Qualifikation gemacht. Der Tabellenführer der Gruppe D siegte bei Verfolger Irland und hat 18 Punkte auf dem Konto. Bei noch zwei verbleibenden Gruppenspielen beträgt der Vorsprung auf die Iren fünf Zähler, die auf Platz drei zurückgefallen sind. Aleksander Kolarov (55.) erzielte für Serbien das Tor des Tages.

Moldawien - Wales 0:2 (0:0)

Neuer Gruppenzweiter ist Wales (14 Punkte), das 2:0 (0:0) in Moldau gewann. Hal Robson-Kanu (80.) und Aaron Ramsey (90.+3) trafen für den EM-Viertelfinalisten 2016.

Gruppe G

Liechtenstein - Spanien 0:8 (0:4)

Spanien ist auf dem Weg zur Endrunde kaum noch zu stoppen. Drei Tage nach dem 3:0 gegen Verfolger Italien feierte der Spitzenreiter der Gruppe G einen Kantersieg gegen Schlusslicht Liechtenstein. Die Mannschaft von Nationalcoach Julen Lopetegui hat jetzt 22 Punkte auf dem Konto - Playoffplatz zwei ist ihr damit bereits sicher. Für den siebten Sieg der Spanier im achten Spiel sorgten Sergio Ramos (3.), Doppeltorschütze Alvaro Morata vom FC Chelsea (15./54.), Isco von Real Madrid (16.), David Silva (39.) und Iago Aspas (51./63.). Dazu kam ein Eigentor von Maximilian Goppel (89.). Spanien ist damit seit 61 Partien in der WM-Qualifikation unbesiegt.

AFP Spaniens Alvaro Morata lässt sich feiern

Italien - Israel 1:0 (0:0)

Die Squadra Azzurra (19 Punkte) mühte sich gegen Israel zu einem knappen Sieg und liegt weiter drei Punkte hinter den Spaniern. Für die Italiener traf der ehemalige Dortmunder Bundesligaprofi Ciro Immobile per Kopf in der 53. Minute. Albanien ist nach dem 1:1 in Mazedonien mit 13 Zählern als Dritter praktisch aus dem Rennen.

Gruppe I

Türkei - Kroatien 1:0 (0:0)

Durch einen Sieg der türkischen Nationalmannschaft bleibt die Situation in der Gruppe I weiter spannend. Mit dem 1:0 durch einen Treffer des Ex-Frankfurters Cenk Tosun (75.) gegen Spitzenreiter Kroatien (16 Punkte) kletterte die Mannschaft von Trainer Mircea Lucescu auf den dritten Platz, punktgleich vor der Ukraine. Beide Mannschaften stehen bei 14 Punkten.

Island - Ukraine 2:0 (0:0)

Auch die isländische Auswahl darf auf das Turnier in Russland hoffen. Die Überraschungsmannschaft der Euro 2016 ist nach dem Erfolg gegen die Ukraine neuer Gruppenzweiter, punktgleich hinter Tabellenführer Kroatien. Der ehemalige Bundesliga-Profi und heutige Spieler vom FC Everton Gylfi Sigurdsson erzielte einen Doppelpack (47./66.).

Kosovo - Finnland 0:1 (0:0)

Die Zusammenfassung der europäischen WM-Qualifikationsspiele vom Montag finden Sie hier, die Ergebnisse vom Sonntag gibt es hier.