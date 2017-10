WM-Qualifikation in Afrika Aubameyang fährt nicht nach Russland - Ghana legt Protest ein

Die Fußball-WM 2018 in Russland findet ohne Pierre-Emerick Aubameyang statt. Der Angreifer von Borussia Dortmund verspielte mit Gabun durch ein 0:3 (0:1) gegen Marokko die Chance auf eine Teilnahme. Aubameyang spielte 90 Minuten durch, konnte sich aber nur selten in Szene setzen.

In der Tabelle der Afrika-Gruppe C belegen die Gabuner mit 5 Punkten nur den dritten Platz hinter Marokko (9) und der Elfenbeinküste (8). Khalid Boutaib erzielte einen Hattrick für Marroko (38. Minute/56./72.).

In der Gruppe A verlor Guinea gegen Tunesien 1:4 (1:1). Für die Gastgeber erzielte Naby Keita (37.) das 1:0-Führungstor. Kurz vor dem Abpfiff sah der Mittelfeldspieler von RB Leipzig wegen eines überharten Einsteigens die Rote Karte. Zuletzt war Keita noch im September im Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach vom Platz geflogen.

Guinea hat damit keine Chance mehr auf die WM-Qualifikation und rangiert in der Gruppe mit drei Punkten auf Rang drei hinter Tunesien (13) und der Demokratischen Republik Kongo (10).

In der Gruppe B hatte sich Nigeria durch ein 1:0 (0:0) gegen Sambia als erstes afrikanisches Land die Teilnahme am Turnier in Russland gesichert. Alexander Iwobi vom FC Arsenal (73.) erzielte das Tor für den Olympiasieger von 1996.

Ghana legt Protest ein

Unterdessen hat Ghana Protest eingelegt. Nach dem enttäuschenden 0:0 in der WM-Qualifikation gegen Uganda war der Verband mit der Leistung des Schiedsrichters unzufrieden. Die Beschwerde sei direkt nach der Partie beim Weltverband Fifa eingereicht worden. Die Unparteiischen um Schiedsrichter Daniel Bennett aus Südafrika hätten ein reguläres Tor Ghanas nicht anerkannt und den Gästen zudem einen Elfmeter verweigert, erklärte der Verband.

Der Afrika-Cup-Vierte und dreimalige WM-Teilnehmer Ghana hat nach dem Remis kaum noch Chancen auf die WM 2018. Ägypten hingegen könnte sich bereits am Sonntag qualifizieren: Das Team von Trainer Héctor Cúper würde ein Sieg gegen die Republik Kongo reichen, um den ersten Platz in der Gruppe zu festigen.