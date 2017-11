Wiederholungsspiel in Südafrika Senegal sichert sich zweite WM-Teilnahme

Mit einem 2:0-Sieg in Südafrika hat sich der Senegal für die WM 2018 in Russland qualifiziert. Die Tore für das Team von Trainer Aliou Cissé erzielten Diafra Sakho von West Ham United (12. Minute) und der Südafrikaner Mjabulise Mkhize mit einem Eigentor in der 38. Minute.

Bei der Partie im Peter-Mokaba-Stadion in Polokwane standen unter anderem der Hannoveraner Salif Sané und Sadio Mané vom FC Liverpool in der Startelf des WM-Qualifikanten.

Das ursprüngliche Duell der beiden Teams endete vor einem Jahr 2:1 für Südafrika. Die Partie musste jedoch wiederholt werden, da es die Fifa es als erwiesen ansah, dass Schiedsrichter Joseph Lamptey "unerlaubt Einfluss auf den Ausgang des Spiels" genommen habe. Der Internationale Sportgerichtshof Cas hatte die lebenslange Sperre gegen den Referee wegen Spielmanipulation bestätigt.